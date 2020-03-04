Дмитрий Азаров поздравил женщин Тольятти с праздником 8 Марта

В среду, 4 марта, с грядущим международным женским днем жительниц Тольятти поздравил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Глава региона приехал на крупнейшее предприятие региона — АО "АвтоВАЗ", чтобы поздравить прекрасную половину трудового коллектива. 2020 год — особый для завода и всего города. В этом году отмечается 50-летие выпуска первого автомобиля Волжского автозавода. К созданию автомобилей в период становления Волжского автогиганта и по сегодняшний день причастны тысячи женщин.

Сейчас на "АвтоВАЗе" в самых разных профессиях и должностях трудится больше 17 тыс. представительниц прекрасной половины человечества: операторы и инженеры различных направлений, сборщицы, маляры, контролеры, экономисты и т. д.

"Вы — женщины особые и удивительные. Вы успеваете растить детей и внуков, добиваться впечатляющих результатов на производстве. "АвтоВАЗ" славен своими традициями во многом благодаря женскому коллективу, потому что именно женщины являются главными хранительницами традиций", — отметил глава региона.

Дмитрий Азаров еще раз напомнил: 2020-й объявлен Годом Тольятти. В связи с этим уже сейчас городу оказывается особое внимание и поддержка на всех уровнях.

"Сегодня подходы в социальной политике государства направлены на укрепление материнства, семьи, на сохранение традиций. Даже те изменения, которые сегодня предлагается внести в Конституцию РФ, направлены на то, чтобы эти гарантии были всегда. Чтобы в нашей стране всегда в центре внимания была мама. Очень надеюсь, что такое отношение к женщинам в нашей стране будет всегда, — сказал губернатор. — Я искренне благодарю вас за ваш труд. Хочу вам пожелать здоровья, благополучия, счастья, любви. Я рассчитываю на то, что этот год принесет нам много радости".

После поздравления главы региона работницам АвтоВАЗа подарили букеты цветов, а лучших сотрудниц наградили почетными грамотами и благодарственными письмами. Праздник продолжился в культурном центре "Автоград".

Отдельно Дмитрий Азаров приветствовал женщин героического поколения –ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов труда. "Этот год действительно особенный для нашей страны. Мы отмечаем 75-летие Великой Победы и вспоминаем, какой огромный вклад в эту Победу внесли наши удивительные женщины. На полях фронтов, на колхозных полях, в цехах именно на женские плечи легла тяжесть этой войны. И зачастую именно женщины давали надежду бойцам, которые самоотверженно отстаивали независимость нашей страны", — сказал губернатор.

Глава региона вручил памятные медали к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне тольяттинским женщинам-ветеранам.