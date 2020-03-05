Пожар в недостроенном ЖК "Орбита" в Самаре тушат 70 человек

В четверг, 5 марта, в 7:56 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в строящемся доме на ул. Георгия Димитрова, 80 "а" в Промышленном районе, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Прибывшие на место происшествия огнеборцы установили, что происходит горение строительных материалов и опалубки пятого и шестого этажа на площади 500 кв. м.

Пожару был присвоен повышенный ранг сложности № 2. В борьбе с огнем участвуют 70 человек, используется 23 единицы техники. При тушении из здания эвакуировано 30 рабочих.

По данным регионального управления МЧС, пострадавших нет. В 8:29 был дан отбой повышенному рангу сложности пожара № 2. Тушение продолжается.