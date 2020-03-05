Пожар в ЖК "Орбита" ликвидирован

В четверг, 5 марта, в 9:18 пожар в строящемся доме на ул. Георгия Димитрова, 80 "а" удалось ликвидировать, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Сообщение о данном пожаре поступило в 7:56. По уточненным сведениям МЧС, огонь распространился на площади 400 кв. м. В борьбе с огнем участвовали 70 человек, которыми использовалось 23 единицы техники. При тушении из здания эвакуировано 30 рабочих.

По данным регионального управления МЧС, пострадавших нет. В 8:29 был дан отбой повышенному рангу сложности пожара № 2. А в 9:18 пожар удалось ликвидировать.