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Пожар в ЖК "Орбита" ликвидирован

САМАРА. 5 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 5 марта, в 9:18 пожар в строящемся доме на ул. Георгия Димитрова, 80 "а" удалось ликвидировать, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Сообщение о данном пожаре поступило в 7:56. По уточненным сведениям МЧС, огонь распространился на площади 400 кв. м. В борьбе с огнем участвовали 70 человек, которыми использовалось 23 единицы техники. При тушении из здания эвакуировано 30 рабочих.

По данным регионального управления МЧС, пострадавших нет. В 8:29 был дан отбой повышенному рангу сложности пожара № 2. А в 9:18 пожар удалось ликвидировать.

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