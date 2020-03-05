Начал работу карьерный сайт "Балтики"

Пивоваренная компания "Балтика", часть Carlsberg Group, открыла сайт, целиком посвященный карьере в компании. Ожидается, что новый инструмент Digital HR изменит способ общения работодателя с потенциальными кандидатами и оптимизирует процесс рекрутинга.

Новый карьерный сайт расположился по адресу career.baltika.ru. На сайте кандидаты могут ознакомиться со всеми актуальными вакансиями "Балтики" (от стажировок и сезонных позиций до руководящих должностей), откликнуться на заинтересовавшие их объявления и подписаться на рассылку информации об открытых вакансиях по нужным направлениям.

Информация на сайте позволяет соискателям подробнее узнать о корпоративной культуре компании и оценить свои перспективы профессионального развития и карьерного роста. В конечном счете, уже на старте общения с потенциальным работодателем кандидат сможет сделать выводы о том, насколько успешным окажется их дальнейшее сотрудничество.

Новый HR-инструмент поможет вывести процесс найма персонала на новый уровень. Сейчас рекрутеры "Балтики" обрабатывают отклики кандидатов, поступающие по нескольким независимым каналам коммуникации. Это большой объем пересекающихся операций: постоянно открыто более 250 вакансий.