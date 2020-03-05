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"АКОМ" отстаивает интересы отрасли

ТОЛЬЯТТИ. 5 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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4-6 марта в Москве проходит 29-я Международная специализированная выставка "Автономные источники тока" ("ИНТЕРБАТ"), направленная на содействие развитию предприятий отрасли химических источников тока (ХИТ) и смежных отраслей.

Фото: предоставлено ГК "АКОМ"

Ежегодно многопрофильная площадка выставки демонстрирует новые разработки, а деловая программа мероприятия дает возможность специалистам обмениваться опытом, обсуждать актуальные проблемы отрасли, вырабатывать совместные решения. В этом году свои экспозиции на выставке развернули более пятидесяти компаний из разных регионов России, а также гости из зарубежных стран: Италия, Германия, Франция, Польша, Люксембург, Индия, Тайвань, Турция, США, Казахстан.

Группа компаний "АКОМ" традиционно выступает не только активным участником "ИНТЕРБАТ", но и соорганизатором деловой программы выставки.

Так, в первый день мероприятия Николай Игнатьев, первый вице-президент международной ассоциации "ИНТЕРБАТ", вице-президент ассоциации "РУСБАТ", президент группы компаний "АКОМ" выступил в качестве модератора секции "Свинцово-кислотные источники тока". Он отметил, что перспективы развития свинцовой технологии производства аккумуляторов стали предметом активного обсуждения на прошедшей в феврале в Тольятти международной научно-технической конференции "Battery Innovation-2020", организованной компанией "АКОМ" и научно-техническим центром "Аккумулятор инноваций".

"Сейчас свинцовые аккумуляторы занимают более 70% доли мирового рынка, но останется ли этот сегмент доминирующим в ближайшие десятилетия? Европейским трендом производства химических источников тока является ориентация на декарбонизацию экономики, продиктованная стремлением к низкоуглеродному будущему. Уже в этом году на уровне Евросоюза будет принят большой пакет отраслевых директив, которые могут затронуть и российский аккумуляторный рынок или отразиться на нем в ближайшие годы. Вместе с тем, ни одна отдельно взятая технология не может закрыть все сферы применения и потребности потребителей, совместив в себе и высокую производительность, и низкую себестоимость, и долгий срок эксплуатации, и повышенную безопасность, и минимальное воздействие на окружающую среду", — подчеркнул Николай Игнатьев.

Кроме того, в рамках выставки состоялось ежегодное заседание совета директоров предприятий отрасли химических источников тока под председательством Николая Игнатьева, на котором были рассмотрены вопросы, влияющие на развитие отрасли, в равной степени затрагивающие всех российских производителей ХИТ. В числе важных тем для обсуждения — экологический сбор, реформа по расширенной ответственности производителей и внедрение цифровой маркировки. Открывая заседание, Николай Михайлович отметил необходимость консолидации усилий всех участников рынка, чтобы в конечном итоге донести позицию бизнеса до государства и решить проблемы, стоящие перед отраслью. "Выработанные нами отраслевые инициативы будут способствовать повышению конкурентоспособности российской продукции", — сказал он.

"АКОМ" в очередной раз продемонстрировал всеобъемлющее владение информацией о рынке химических источников тока, понимание его тенденций и перспектив развития, а также полноту профессиональных компетенций для оказания влияния на развитие аккумуляторной отрасли России. При этом важнейшей декларацией "АКОМ" остается готовность развиваться и делиться накопленным опытом и знаниями с предприятиями-производителями химических источников тока с целью консолидации отрасли.

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