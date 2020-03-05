В Доме-музее Фрунзе покажут документальный фильм об обороне Севастополя

В Доме-музее М. В. Фрунзе 14 марта, в 14:00, покажут документальный фильм "О чем молчала 35-я батарея" (12+).

Фильм-драма рассказывает о последних днях обороны Севастополя в начале июля 1942 года. Это история трагедии и мужества защитников Севастополя в последние дни обороны города. Главную роль в противостоянии войскам нацистской Германии с конца июня по начало июля 1942 г. взяли на себя две крупнокалиберные батареи № 30 и № 35, прозванные немцами "форт Сталина" и "форт Горького". В этот момент произошли трагические события, о которых многие годы не было известно.

В фильме использованы кинохроника немецкой армии и хроникальные кадры Советской армии, снятые в 1942 году.

Вход на кинопоказ свободный.