Число пользователей мобильного приложения "Мой Tele2" удвоилось

Tele2 подвела итоги работы приложения "Мой Tele2" в 2019 году. Абоненты оператора с помощью мобильного приложения управляют услугами, контролируют расходы, делятся гигабайтами и используют "Маркет Tele2". Сервис популярен среди абонентов Москвы и Санкт-Петербурга, а также в регионах Урала и Поволжья. Ежедневно им пользуется 2 млн человек. В 2019 году в GooglePlay приложение скачали более 18 млн клиентов, а в AppStore - 1,5 млн пользователей.

По итогам 2019 года число активных пользователей "Мой Tele2" выросло в два раза. Лидером по количеству клиентов сервиса стал столичный регион. В Московской области проживают около 30% пользователей приложения. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области доля клиентов составляет 8%. Третье место по популярности приложения заняли Челябинская и Нижегородская области, где проживают по 4% пользователей сервиса.

Большинство клиентов (59%) в "Мой Tele2" просматривают условия своего тарифа и остаток пакетов. Расходы и платежи с помощью мобильного приложения проверяют 44% пользователей. Около четверти клиентов подключают дополнительные услуги, настраивают тарифные планы, а также активно пользуются сервисом по продаже минут и гигабайтов "Маркет Tele2". Пользователи столичного региона разместили 30% от всех предложений в "Маркет Tele2", клиенты Урала - 13%. На долю пользователей из Северо-Запада, Поволжья и Центра пришлось по 10% от всех предложений.

Более 15% пользователей мобильного приложения делятся гигабайтами с другими абонентами. Столичные клиенты оператора осуществили 30% операций по услуге "Делитесь гигабайтами" в приложении, уральские пользователи - 16%, а клиенты из Поволжья - 10% от всех операций.

Клиенты приложения "Мой Tele2" предпочитают смартфоны на операционной системе Android - 85%, остальные 15% используют смартфоны iOS. В большинстве регионов самыми популярными устройствами среди пользователей приложения стали модели Samsung и Huawei - их доля 23% и 20% соответственно. При этом в столичном регионе лидируют смартфоны марки Apple. Ими пользуется более 22% клиентов мобильного приложения.

Сервис "Мой Tele2" стал лидером исследования операторских приложений Роскачества в российском сегменте магазинов GooglePlay и AppStore. "Мой Tele2" стал абсолютным лидером рейтинга приложений для платформы Android с общим баллом 4,851 из 5 возможных. Кроме того, личный кабинет Tele2 вошел в категорию "лучших из лучших" приложений для iOS - он занял вторую позицию в рейтинге с отставанием от обладателя первого места в сотые доли балла. Приложение "Мой Tele2" получило максимальный балл по производительности и надежности на платформах Android и iOS, а на платформе Android - еще по безопасности.

Сергей Колесняк, директор по развитию цифрового канала Tele2:

- Приложение "Мой Tele2" - одна из важнейших точек контакта абонента с брендом оператора. Ежедневно сервисом пользуется почти 2 млн человек, и количество клиентов увеличивается. Все больше абонентов обращаются к онлайн-сервисам, стремятся получать всю необходимую информацию в несколько действий на своем смартфоне. Операционные показатели цифрового канала говорят о том, что с помощью нашего сервиса абоненты могут быстро и интуитивно решать свои задачи. В 2019 году мы сделали редизайн приложения и добавили новые форматы, например, ленту в виде stories с полезной информацией для абонентов. Также в приложении появились новые функции. Пользователи с помощью сервиса могут продавать и покупать минуты и гигабайты в "Маркете Tele2" и получать бонусы от наших партнеров в рамках программы лояльности "Больше". Мы продолжим трансформацию цифровых сервисов Tele2 и будем предлагать клиенту максимально удобный опыт взаимодействия с оператором онлайн.