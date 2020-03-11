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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Клиенты Tele2 могут купить второй смартфон за полцены

САМАРА. 11 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Tele2 предлагает новым клиентам купить выгодный комплект в своих салонах. Акция "Комбо в салонах Tele2" позволяет приобрести смартфон ключевых брендов со скидкой 20%, купить второй смартфон за полцены, комплексно защитить свой телефон и подключить подходящий тариф. При этом комплект можно приобрести в кредит или рассрочку.

Фото: предоставлено Tele2

Акция "Комбо в салонах Tele2" стала продолжением программы "Бомбические цены", благодаря которой клиенты могли приобрести смартфон со скидкой 20%. Оператор перезапустил популярный продукт во всех регионах присутствия Tele2, расширил список акционных устройств и включил в комплект выгодное предложение для покупки второго смартфона. Помимо приобретаемого устройства (или устройств), операторский "бандл" для новых клиентов Tele2 включает выгодный тариф и комплексную страховку для смартфона. Для акции действует покупка в кредит или рассрочку.

Клиенты могут воспользоваться двумя вариантами программы в зависимости от покупки одного или двух устройств. При приобретении комплекта с одним смартфоном абонент получает скидку 20% от его розничной цены. Предложение распространяется на ключевые бренды потребительских предпочтений, которые традиционно занимают наибольшую долю в продажах Tele2: Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi. По итогам января 2020 года доля проданных в штуках устройств Samsung составляла 19%, на аппараты Huawei приходилось 19%, а Xiaomi — 16%. Благодаря акции клиенты смогут приобрести востребованные у интернет-пользователей смартфоны по сниженной цене.

При покупке комплекта с двумя смартфонами клиенты получают скидку 50% на более дешевое устройство. Скидка распространяется на качественные популярные смартфоны в среднем ценовом сегменте, в том числе аппараты Samsung, Oppo, Huawei.

"Комбо в салонах Tele2" включает защиту устройства на год от любых страховых рисков: поломки, залива жидкостью, кражи, пожара и даже списания средств в результате кражи. В течение еще 12 месяцев по окончании гарантии производителей страховой продукт защищает от рисков, связанных с поломкой смартфона. Стоимость страховки рассчитывается исходя из цены устройства.

В комплект входит подключение одного из самых востребованных тарифов с большим объемом интернет-трафика — "Мой онлайн+". Чтобы воспользоваться "Комбо в салонах Tele2", абоненту необходимо внести трехмесячную абонентскую плату по тарифу. Акция действует до конца 2020 года в салонах связи Tele2. Условия акции — по ссылке. Подробная информация доступна у продавцов-консультантов в салонах связи Tele2.

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