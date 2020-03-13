В Ставропольском районе будет создано и благоустроено 75 объектов

В пятницу, 13 марта, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел встречу с главой Ставропольского района Владимиром Медведевым. Стороны обсудили реализацию национальных проектов и приоритетных программ на территории муниципалитета, а также перспективные планы развития района.

Большая работа в районе проводится по благоустройству территорий: в этом году по нацпроекту "Жилье и городская среда" будет отремонтировано четыре общественных пространства в сельских поселениях Васильевка, Выселки, Пискалы и Хрящевка. Кроме того, две дворовые территории благоустроят в Сосновом Солонце и по одной — в Васильевке, Подстепках и Русской Борковке. "Дизайн-проекты всем территориям уже согласованы с жителями", — доложил глава района.

Владимир Медведев добавил, что наибольший объем работ по благоустройству будет проделан по программе "Комплексное развитие сельских территорий". "По данной программе от Ставропольского района направлена самая большая заявка в Самарской области. Нам уже одобрили заявку на строительство и благоустройство 75 объектов во всех 24-х сельских поселениях, — сказал руководитель муниципалитета. — В каждом сельском поселении делаем контейнерные площадки, тротуары, освещение, детские площадки".

К примеру, как только установятся благоприятные погодные условия, будут построены тротуар по улице Школьной в селе Бахилово, спортивная площадка в сельском поселении Большая Рязань, детская площадка в селе Верхнее Санчелеево у ДК, обустроена контейнерная площадка для сбора ТКО в сельском поселении Луначарский.

Глава региона отметил, что программа "Комплексное развитие сельских территорий" — это реальный инструмент, благодаря которому жизнь на селе можно вывести на качественно новый уровень. "К реализации программы и нацпроектов необходимо подходить крайне ответственно. Организуйте общественный контроль по благоустройству каждого двора, общественного пространства и объектов улично-дорожной сети", — поручил Дмитрий Азаров.

По программе "Комплексное развитие сельских территорий" район планирует обновить и инженерные коммуникации: сейчас администрация района занимается разработкой проектной документации для реконструкции системы водоснабжения сельского поселения Подстепки.

"Документация подразумевает проектирование станции водоочистки мощностью 5000 м3/сутки, а также подключение системы водоснабжения сельского поселения Подстепки к сетям обслуживающей организации", — добавил глава Ставропольского района. После того, как проектно-сметная документация будет готова, администрация района направит пакет документов в профильное министерство для включения в программу.

Кроме того, в этом году в селе Александровка начнется строительство новой водонапорной скважины. Потребность в ее строительстве возникла из-за проблем с водоснабжением: в летний период существенно возрастает разбор воды из-за того, что местные жители используют ее для полива огородов и газонов. "Работы будут выполняться вне проекта, за счет местного бюджета. Завершить планируем до 1 июня", — доложил Владимир Медведев.

В 2020 году в Ставропольском районе начнется проектирование и строительство целого ряда социальных объектов. Так, благодаря нацпроекту "Здравоохранение" новый фельдшерско-акушерский пункт появится в селе Березовый Солонец. Кроме того, во второй половине года по нацпроекту "Демография" начнется строительство детского сада на 130 мест в селе Ягодное и проектирование школы на 450 мест.

Губернатор поручил главе района лично контролировать ход строительства каждого из объектов и не допускать отклонения от плановых сроков.