Ракета "Союз-2.1б" со спутником "Глонасс-М" успешно стартовала с Плесецка

В понедельник, 16 марта, в 21:28 мск с космодрома Плесецк расчетом Космических войск ВКС проведен пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" производства самарского РКЦ "Прогресс" с навигационным космическим аппаратом "Глонасс-М", сообщает Роскосмос.

Все предстартовые операции и старт ракеты космического назначения прошли в штатном режиме. Средства наземного автоматизированного комплекса управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки осуществляли контроль проведения пуска и полета ракеты.

Это второй пуск ракеты-носителя "Союз-2", проведенный в 2020 г. с космодрома Плесецк. Предыдущий пуск с "северного космодрома" был успешно проведен 20 февраля.