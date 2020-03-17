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Общество

В Жигулевске могут временно закрыть кафе из-за нарушений пожарной безопасности

ЖИГУЛЕВСК. 17 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратура Жигулевска требует закрыть кафе, где пренебрегали пожарной безопасностью. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Ранее сотрудники надзорного ведомства нашли нарушения в помещении кафе "Чайхана Диана", которым владеет индивидуальный предприниматель.

Здание не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией при пожаре, огнетушителями. В здании отсутствуют планы эвакуации. Предприниматель не обеспечил очистку прилегающей территории от горючих отходов, мусора, тары, в работники не проходили вводный и первичный противопожарный инструктаж.

По мнению прокуратуры, в случае пожара в кафе могла быть реальная угроза жизни и здоровью граждан, а также могли возникнуть перебои движения по федеральной автотрассе М-5.

Прокурор города направил в Жигулевский городской суд иск о запрете эксплуатации кафе до устранения нарушений.

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