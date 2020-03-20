Подросток-рецидивист угнал автомобиль в Кинеле

Сотрудниками ДПС кинельского отдела полиции на 35 км автодороги "Самара — Бугуруслан" был обнаружен припаркованный на обочине автомобиль, за рулем которого находился подросток.

За несколько часов до этого оперативный дежурный дежурной части довел до личного состава ориентировку с перечислением особых примет этого транспортного средства. Госавтоинспекторы доставили задержанного водителя в территориальный орган внутренних дел для дальнейшего разбирательства.

Из уголовного дела следует, что похищенная от частного дома на ул. Шоссейной в Кинеле машина на момент кражи была в исправном состоянии, не оборудована сигнализацией, в бензобаке находилось около 15 литров бензина.

В ходе сбора проверочного материала было установлено, что ранее судимый за имущественное преступление 17-летний житель Кинеля беспрепятственно проник в автомобиль, поскольку он не был закрыт, а ключи находились в замке зажигания. По словам подозреваемого, добытое незаконным путем транспортное средство в дальнейшем он планировал разобрать и сбыть частями.

В настоящее время следственным отделом Межмуниципального отдела МВД России "Кинельский" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража". Автомобиль возвращен законному владельцу.