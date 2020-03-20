Самарские и испанские ученые разработали математическую модель распространения вирусов

Ученые Самарского национального исследовательского университета и Автономного университета Барселоны разработали математическую модель распространения опасных вирусных инфекций, сообщает пресс-служба самарского вуза.

Разработке посвящена статья, опубликованная в журнале Американского института математических наук Mathematical Biosciences and Engineering (MBE). В публикации рассматриваются различные аспекты распространения инфекций среди животных, но, по мнению ученых, данную модель можно применить и к инфекционным заболеваниям человека, в том числе к коронавирусу.

Модель учитывает множество факторов и постоянно изменяющихся данных, в том числе, например, уровни смертности и рождаемости, отсутствие или наличие иммунитета после выздоровления, сокращение кормовой базы или уменьшение запасов еды, а также явление "мнимого исчезновения".

"В распространении вирусной инфекции можно выделить два различных процесса. Когда речь идет о развитии болезни внутри одного организма, то может иметь место явление "мнимого исчезновения", когда обнаружить возбудителей заболевания не удается только потому, что время взятия биологического материала для анализов (например, крови, плазмы, тканей) соответствовало периоду мнимого исчезновения. Это перекликается с тем, что у некоторых людей, которых считали выздоровевшими от коронавируса, через некоторое время обнаруживали рецидивы болезни, - отметила профессор Самарского университета Елена Щепакина. - Второй процесс - распространение инфекции в популяции, особи которой подвержены заболеванию, при этом не имеет значения, идет ли речь о популяции микроорганизмов, животных или людей. Одной из особенностей наших исследований является анализ критических значений параметров и моделирование критических явлений".

По словам Елены Щепакиной, опубликованная в MBE научная работа входит в целую серию статей, написанных учеными вуза на тему математического моделирования биологических процессов. Теоретические основы этих прикладных исследований изложены в ряде монографий, вышедших в известных научных издательствах как в России ("Наука" и "Физматлит"), так и за рубежом (Springer и SIAM). Авторству самарских ученых принадлежит и выдвинутая около 15 лет назад гипотеза о мнимом исчезновении, касающаяся изменений популяций микроорганизмов.

"Мы выдвинули чисто теоретическую гипотезу, суть которой состоит в следующем. В некоторых микробиологических сообществах может иметь место явление, которые мы назвали эффектом мнимого исчезновения: популяция микроорганизмов может сокращаться до исчезающе малых размеров, а по прошествии некоторого времени ее размеры нарастают, причем взрывным образом, при этом временные промежутки, соответствующие мнимому исчезновению, могут превосходить промежутки, на которых популяция имеет значительные размеры, на несколько порядков", - рассказала Елена Щепакина.