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Здравоохранение Общество

Один из заболевших коронавирусом в регионе находится в средне-тяжелом состоянии

САМАРА. 22 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Один из девяти инфицированных новым коронавирусом в Самарской области находится в состоянии, близком к средне-тяжелому. Об этом заявил глава регионального минздрава Михаил Ратманов. Однако, как уточнил министр, угрозы жизни данного пациента нет.

Состояние остальных восьми заболевших, по словам главы ведомства, удовлетворительное, самочувствие хорошее.

Михаил Ратманов призвал жителей региона при ухудшении самочувствия, вызванного любыми заболеваниями, стараться не посещать поликлинику, а вызвать врача на дом.

Напомним, в конце минувшей недели пандемия коронавируса добралась до Самарской области. На сегодняшний день в регионе девять заболевших. Лабораторные обследования на новый вирус по состоянию на 21 марта в регионе прошли 2,5 тыс. человек. Еще 3 тыс. находятся под наблюдением.

Всем вернувшимся из стран, неблагополучных по коронавирусу, настоятельно рекомендуют сообщить о себе по телефону "горячей линии" 8 800 30 22 163 и находиться дома в режиме самоизоляции 14 дней. Все они находятся под дистанционным наблюдением медиков и через 10 дней у них берут анализ. При положительных результатах анализов или при первых симптомах самоизолированные госпитализируются в специальные боксы.  

Больничный на 14 дней предоставляется не только путешествовавшему, но и проживающим с ним людям.

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