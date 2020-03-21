Неделя с коронавирусом: как живет Самарская область

В конце минувшей недели пандемия коронавируса добралась до Самарской области. Что важного произошло за эти дни, как изменилась повседневная жизнь, - в нашем обобщающем материале.

Хроника инфекции

14 марта в Тольяттинскую городскую клиническую больницу № 5 были госпитализированы два пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию. Один пациент прибыл из Испании, второй был с ним в контакте.

16 марта по Самарской области подтверждено три случая заболевания коронавирусом. Первым заболевшим оказался тот самый мужчина, посещавший Испанию. Он заразил отца и еще одного человека, с которым контактировал. Позднее стало известно, что один из заболевших работает на АвтоВАЗе.

17 марта в области было выявлено еще два случая заболевания - один из них в Тольятти, второй - в Самаре. Первым заболевшим коронавирусом жителем Самары стал мужчина, вернувшийся из Португалии. Причем находившаяся с ним в поездке жена не была инфицирована.

После двух суток без новых выявленных заболевших 20 марта стало известно о еще четырех случаях. Двое заболевших недавно вернулись из Франции, еще двое заразились от все того же жителя Тольятти. Таким образом, общее число заболевших составило девять человек, пять из которых были инфицированы одним человеком.

Никто из госпитализированных с коронавирусом не находится в реанимации, у части наблюдается лишь небольшое повышение температуры. Выписать первых пятерых заболевших медики планируют 26-28 марта.

Лабораторные обследования на новый вирус по состоянию на 21 марта в регионе прошли 2,5 тыс. человек. Еще 3 тыс. находятся под наблюдением.

Самоизоляция и разобщение

Всем вернувшимся из стран, неблагополучных по коронавирусу, настоятельно рекомендуют находиться дома в режиме самоизоляции 14 дней. Все они находятся под дистанционным наблюдением медиков и через 10 дней у них берут анализ. При положительных результатах анализов или при первых симптомах самоизолированные госпитализируются в специальные боксы.

Больничный на 14 дней предоставляется не только путешествовавшему, но и проживающим с ним людям.

Поскольку лучшим средством борьбы с распространением коронавируса является разобщение людей, на этой неделе на дистанционное обучение до второй декады апреля были переведены студенты всех вузов и ссузов, а также школьники.

Впрочем, в случае со школами власти подчеркивают, что мера была предпринята для профилактики распространения гриппа и ОРВИ. Роспотребнадзор действительно рапортует о росте заболеваемости ими, при этом большую долю среди выявляемых инфекций составляет "свиной" грипп, несколько лет назад также вызывавший панику в мировом масштабе.

С 18 марта все спортивные клубы региона ушли на каникулы. Деятельность приостановили учреждения культуры региона.

С 19 марта по 10 апреля приостановлена работа судов. Схему работы можно узнать тут. Было объявлено, что с 23 марта начнут действовать ограничения в работе МФЦ.

В регионе было запрещено проведение массовых мероприятий с участием более чем 1 тыс. человек. Запрет введен до 11 апреля. В Самаре и Тольятти было введено более жесткое ограничение - под запрет попали мероприятия, где собирается больше 50 человек.

Многие компании перевели на дистанционную работу офисных сотрудников.

В аэропорту "Курумоч", помимо контроля рейсов, прибывающих из-за рубежа, был устанавлен контроль на всех рейсах. Такие же меры введены на железнодорожных вокзалах Самары и Сызрани. На вокзалах и в местах большого скопления людей усилены меры дезинфекции.

Потребительский ажиотаж

Сообщения о коронавирусе, а также падение курса рубля, вызвали ажиотажный спрос на продукты питания длительного хранения, туалетную бумагу, антисептики и медицинские маски. Под повышенный спрос традиционно попали гречка, макароны, сахар и крупы.

Дмитрий Азаров: Никаких ограничений и перебоев с поставками продуктов нет В четверг, 19 марта, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров посетил несколько крупных гипермаркетов региональной столицы и проверил наличие необходимых товаров на полках.

Впрочем перебоев с продуктами в регион не наблюдается. Как сообщил в пятницу, 20 марта, губернатор Дмитрий Азаров, запас гречки в регионе обеспечен на 16 дней, запас риса - на 30 дней, макарон - на 95 дней. И это без учета подвоза.

Представители торговых сетей также говорят об отсутствии причин для потребительской паники. Полки с отдельными товарами, по их словам, пустуют лишь несколько часов банально из-за того, что сотрудники не успевают с выкладкой и подвозом их из распределительных центров.

Проблему дефицита медицинских масок и антисептиков решает созданный в регионе оперативный штаб. Выпуск масок уже организован на предприятиях области, антисептический гель для рук возможно начнет производить парфюмерная фабрика "Весна".

Паника традиционно распространилась и на соцсети. Там появляются фото пустых полок, бурно обсуждаются конспирологические версии и фейки - о грабителях-дезинфекторах, химобработках с вертолета и смертях от коронавируса. Власти напоминают об ответственности за распространение недостоверной информации.

Более адекватная часть сообщества смеется над мемами о мольке Анфисе, которая идет за припасенной гречкой, о причинах ажиотажного спроса на туалетную бумагу и грядущем демографическом взрыве.

Время семьи

Проявлениями антикоронавирусных мер, заметным для любого обывателя, стали опустевшие офисы и торговые центры, большое число детей во дворах.

Специалисты рекомендуют использовать ситуацию для того, чтобы провести время с семьей, сменить ритм жизни, заняться самообразованием и делами, до которых обычно не доходят руки.

При этом инфекционисты говорят, что все пока не настолько плохо, чтобы запираться в квартирах отказываться от прогулок на свежем воздухе.