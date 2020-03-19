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Общество

Коронавирус ударил по работе судов

САМАРА. 19 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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С 19 марта по 10 апреля в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции введут ограничения работы суда. Об этом сообщает пресс-служба Самарского областного суда.

Введены следующие ограничения:

1. Приостановлен нарочный прием документов в здании суда.

2. Подать документы в суд можно через информационную систему "ГАС Правосудие", либо по почте.

3. Рассматриваться будут только безотлагательные дела, а также дела, рассматриваемые без вызова участников.

4. Доступ участников дел к ознакомлению с материалами дел ограничен.

5. Заседания, назначенные с 19 марта по 10 апреля, проводиться не будут, за исключением заседаний по делам, срок рассмотрения которых сокращен.

О новой дате и времени судебных заседаний участников дел известят дополнительно. Также информацию разместят на сайте суда в разделе "Судебное делопроизводство".

О введении аналогичных мер сообщают на сайтах и пресс-службы районных судов и других судебных инстанций.

Кроме того, с 18 марта облсуд вводит особые меры допуска в здание. В облсуд можно будет попасть после бесконтактного измерения температуры пирометром.

При появлении первых респираторных симптомов гражданам рекомендуют отказаться от посещения здания областного суда и обратиться за медицинской помощью на дому.

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