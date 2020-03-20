Инфекционист: "Запираться дома и избегать прогулок пока нецелесообразно"

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней, инфекционист, гепатолог Ирина Роганова рассказала Волга Ньюс о том, каких мер предосторожности стоит придерживаться с учетом пандемии коронавируса COVID-2019 и появления первых зараженных в Самарской области.

- Начну с того, что этот вирус относится к семейству коронавирусов, с которыми мы знакомы с XX века. В конце прошлого столетия появились коронавирусы, которые проявлялись как обыкновенный насморк. Эти вирусы и сейчас среди нас циркулируют.

В XXI веке появилось несколько новых коронавирусов, два из которых давали тяжелые формы заболевания. В частности, вирус SARS - тяжелый, острый респираторный синдром, который поначалу называли атипичной пневмонией. Уровень летальности у него составлял 9,3%. Это была первая пандемия XXI века. Но за семь месяцев этот вирус прекратил свое существование.

Появление нового коронавируса в конце 2019 г. - это процесс естественной эволюции вирусов.

- Но в период циркуляции вируса SARS такие беспрецедентные меры, как сейчас, не принимались...



- Согласна. Меры действительно беспрецедентны. Но дело в том, что это абсолютно новый вирус, и свойства его пока не совсем изучены. Но в то же время опыт Китая показал нам, что жесткие ограничительные меры эффективны. Поэтому другие страны тоже должны использовать этот опыт.

Нужно понимать, что эти меры принимаются для того, чтобы снизить количество заболевших.

При этом, безусловно, не стоит паниковать. Причин для паники нет. Нам сейчас известно, что 82% случаев новой коронавирусной инфекции протекают в легкой и средне-тяжелой формах и до 3% - вообще без каких-либо симптомов.

При этом основными группами риска для этого вируса являются те же лица, что и при ОРВИ и гриппе, - лица старшего возраста (от 60 лет), также лица с сопутствующими заболеваниями со стороны сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, люди, страдающие излишним весом, сахарным диабетом, гипертонической болезнью и сопутствующими этому заболеваниями.

- Вы сказали, что вирус наиболее опасен для старшего поколения. А как насчет детей?

- По опыту китайских коллег, дети болеют, по-видимому, редко и в легкой форме. Из имеющейся статистики мы можем сделать вывод о том, что дети - не в группе риска.

- Расскажите о ключевых симптомах болезни.

- Симптомы неспецифичные и похожи на обычный сезонный грипп или ОРВИ: подъем температуры, боль в горле, сухой кашель. Поэтому настороженность в первую очередь проявляется в отношении тех, кто в течение 14 дней вернулся из путешествий из-за границы, либо тех, кто имел контакт с заболевшими.

Это два критерия, которые ложатся в основу принятия решения об обследовании и госпитализации пациента.

- Расскажите о мерах профилактики, которые стоит принимать сейчас.

- Во-первых, сейчас очень важно быть дисциплинированными тем, кто приехал из путешествий и находился в странах, где уже зафиксированы случаи заражения коронавирусом. Если вам рекомендовано находиться дома в режиме самоизоляции, то это необходимо сделать - не только ради себя, но и ради других людей.

Кроме того, гражданам в целом сейчас следует стараться избегать общественных мест, в которых наблюдается массовое скопление людей. Если оказались в общественном месте - по возможности не приближаться к других людям ближе чем на метр. Также рекомендую пользоваться масками - как больным, так и здоровым. Если маски нет, можно использовать одноразовый платок или салфетку.

Важно иметь с собой кожные антисептики или спиртовые одноразовые салфетки и обрабатывать ими руки после прикосновения к чему-то в общественных местах, не трогать лицо, глаза, нос, чтоб не занести инфекцию. При встрече не рекомендуется использовать рукопожатия, поцелуи, объятия.

Также важно чаще проводить влажную уборку дома, проветривать помещения, гулять на свежем воздухе.

Любые привычные закаливающие процедуры и занятия спортом полезны. Я подчеркну - привычные. То же - и со способами повышения иммунитета. Делайте то, что делаете обычно: кто-то пьет витамины, кто-то предпочитает есть яблоки. Продолжайте.

- На ваш взгляд, насколько оправданна добровольная самоизоляция сейчас для жителей Самарской области?

- Как показывает опыт, самое надежное средство - разобщение. И в Средние века таким образом справлялись с такими грозными пандемиями, как чума.

Поэтому, когда люди меньше контактируют - это хорошо: меньше возможностей для распространения вируса.

Но совсем запираться дома и не выходить даже на прогулки, на мой взгляд, пока нецелесообразно. Как правило, у нас в стране практически все случаи заболевания - привозные.

- Но ведь никто не может быть уверен в том, что не встретится с человеком, только что вернувшимся из Европы, в продуктовом магазине, например. Ведь сообщалось, что вирус опасен даже до появления симптомов.

- Законы эпидемиологии таковы, что человек все же должен не только иметь возбудителя, но и выделять его. Как правило, это происходит уже именно в момент появления у больного симптомов болезни.

Опять же опыт других стран показывает, что контакт с возбудителем должен быть все же довольно тесным. Ведь порой даже супруги граждан, заразившихся коронавирусом, остаются здоровы.

Но пребывания в общественном транспорте в часы пик я все же советовала бы избегать.

- В Самарской области чуть более 1 тыс. коек подготовлено для приема больных с коронавирусной инфекцией. Как вы считаете, этого достаточно?

- Прогнозировать сложно - конечно, лучше, чтобы у нас было как можно меньше пациентов. Пока у нас нет тревожащих факторов. Посмотрим, как будет дальше. У нас есть штаб оперативного реагирования, где ежедневно обсуждается, что делать и как поступать в той или иной ситуации, принимаются решения.

Так что я призываю всех не паниковать, вести здоровый образ жизни, а при проявлении признаков простуды обращаться в поликлинику по месту жительства. Ведь если вы за последнее время не бывали в странах, где зафиксировано заражение коронавирусом, и не общались с заболевшими, опасность вашего заражения минимальна.

- А что насчет иммунитета к коронавирусу COVID-2019 - он развивается?

- Пока мы не знаем. Достоверные сведения отсутствуют. Для некоторых инфекций вырабатывается пожизненный иммунитет, для других - краткосрочный. Как обстоят дела с новым коронавирусом, неизвестно - пока мы анализируем то, что публикуют китайские коллеги. Ведь для того, чтобы сделать какие-либо выводы, нам нужны объективные данные от исследователей.