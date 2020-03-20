Тимур Баймуллин, Х5 Retail Group: "Никакого дефицита в товарах мы не испытываем"

Торговая сеть Х5 Retail Group ("Пятерочка", "Перекресток") не испытывает проблем с поставками товаров в магазины из-за ажиотажа, вызванного коронавирусом. Об этом порталу "Волга Ньюс" сообщил руководитель управления по работе с государственными органами макрорегиона "Волга" Х5 Retail Group Тимур Баймуллин.
"В наличии в распределительно-логистических центрах у нас все товары. Да, крупы уходят сейчас с немного большей интенсивностью, чем "фреш" и скоропортящиеся товары. Но объемы поставок в каждый магазин мы увеличили максимально. Никакого дефицита в товарах мы не испытываем", - подчеркнул Тимур Баймуллин, добавив, что по некоторым группам пополнение магазинов увеличено в два-четыре раза. В основном, речь идет о гречке и сахаре.
Отсутствие товара на полках магазина, как объяснил Тимур Баймуллин, может быть связано лишь с тем, что он был очень быстро раскуплен, а новая поставка из распределительного центра еще просто не пришла. Но этот вопрос, по его словам, решается достаточно быстро, и главное - дефицита в товарах нет.
"Мы увеличили интенсивность выкладки товара, дополнительный персонал вызвали, ввели мораторий на отпуска. Но тем не менее если увеличиваешь выкладку, то и на складе магазина товар быстрее заканчивается. Соответственно, все равно надо, чтобы машина пришла. Когда она приходит, мы заново выкладываем товар на полки. Таким образом, разрыв в динамике может быть, но небольшой", - рассказал Тимур Баймуллин.
Выручка магазинов сети, по его словам, за время ажиотажного спроса выросла. Однако он уже идет на спад. "Сейчас все закупятся, и ситуация придет в норму", - убежден он.
Баймуллин также сообщил, что дезинфекция в магазинах сети теперь проводится в учащенном режиме - вместо трех раз в день каждые два-три часа. "В эти мероприятия входит санитарная обработка туалетов, полов, поручней, ручек, тележек, столов перед кассой, куда люди складывают продукты", - сообщил он.
Также, по словам Тимура Баймуллина, в настоящее время группа компаний работает над тем, чтобы оснастить масками хотя бы специалистов сети "Перекресток". Помимо этого, решается вопрос с тем, чтобы на входах в магазины поставить стойки с антисептиками для посетителей. Сложность в том, что у Х5 очень разветвленная и большая сеть магазинов, а антисептики и маски уже сложно приобрести. Возможно, вместо них будут использоваться антибактериальные салфетки.