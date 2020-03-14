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Здравоохранение Общество

В Тольятти два человека госпитализированы с подозрением на коронавирус

ТОЛЬЯТТИ. 14 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 14 марта, в Тольяттинскую городскую клиническую больницу № 5 госпитализированы два пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию, сообщил на своей страничке в соцсети "Твиттер" депутат Самарской губернской думы и главный врач ТГКБ № 5 Николай Ренц.

Фото: medvisor.ru

В своем посте Николай Ренц отметил, что больные находятся в состоянии средней тяжести, они изолированы и получают необходимое обследование и лечение. Контактные лица выявлены и также изолированы и обследуются.

"Один пациент прибыл из Испании, второй был с ним в контакте. Окончательный диагноз будет поставлен после получения ответа из федерального центра "Вектор". Инфекционная служба больницы готова к оказанию помощи больным с COVID-19", — пишет Николай Ренц.

Также депутат сообщил, что в Самарской области обследуются в обязательном порядке все пациенты, поступившие в больницы с клиникой ОРВИ и подозрительным эпидемиологическим анамнезом (прибывшие из стран с эпидемией) и все, госпитализированные с пневмонией.

"Исследуются мазки и мокрота в центре гигиены и эпидемиологии Самары. Ответ медики получают в течении суток", — отметил Ренц.

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