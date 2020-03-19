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Муниципалитеты Власть и политика

В Самаре ввели ограничительные мероприятия из-за коронавируса

САМАРА. 19 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Глава Самары Елена Лапушкина подписала постановление "О введении ограничительных мероприятий, направленных на предотвращение распространения на территории городского округа Самара заболеваемости гриппом, ОРВИ и новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV", сообщает мэрия города.

Фото: pixabay.com

Согласно документу, нельзя проводить закрытые спортивные, культурные и массовые мероприятия более 50 человек. Руководителям организаций рекомендуется обеспечить режим проветривания, усилить дезинфекцию, оказать содействие сотрудникам в удаленной работе. Жителям не рекомендуют покидать страну.

В администрации города создан оперативный штаб, в него вошли руководители всех структур.

Напомним, ранее глава региона Дмитрий Азаров ввел в Самарской области режим повышенной готовности.

В Самарской области зафиксировано пять случаев заражения коронавирусной инфекцией. Четыре человека находятся в Тольятти, один - в Самаре. Двое из заболевших прибыли из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции, - Испании  и Португалии. Остальные заразились после контактов с ними.

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