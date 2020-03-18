На внутренних авиарейсах и железнодорожных вокзалах Самары и Сызрани введут противоэпидемический контроль

В среду, 18 марта, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проверил работу аэропорта Курумоч по предупреждению ввоза в регион коронавирусной инфекции.

Напомним, по поручению главы области с 1 января 2020 года в 63-м регионе введены особые меры по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции.

В связи с тем, что большая часть заболевших россиян - это люди, вернувшиеся из-за рубежа, особое внимание в Курумоче уделено обстановке в международном терминале и местах общего пользования.

Директор аэропорта Михаил Берман доложил, что сотрудники увеличили частоту уборки помещений с применением специальных дезинфицирующих средств, проводится санитарная обработка автобусов, используемых для обслуживания пассажиров, воздушных судов и багажа. Усилен контроль за приезжающими в регион, особенно из европейских стран.

Дмитрий Азаров пообщался с сотрудниками аэровокзала, которые встречают пассажиров, осмотрел терминал, медпункт и санитарно-контрольный пункт на международных рейсах.

Зона прибытия и отправки международных рейсов оснащена переносными и стационарным тепловизорами. Для дезинфекции помещений в хабе используются установки бактериологических облучателей открытого типа и Дезары. Кроме того, дважды в день проводится проверка всех работников аэропорта: до начала трудовой смены и по завершении им измеряют температуру, давление, оценивают общее состояние. При выявлении признаков ОРВИ работника отстранят и отправят на лечение по месту жительства.

"Все мероприятия в соответствии с рекомендациями федерального оперативного штаба и Роспотребнадзора в аэропорту Курумоч выполнены, - сказал Дмитрий Азаров по итогам осмотра. - Работают высококвалифицированные специалисты, аэропорт полностью оборудован и укомплектован. Главное - есть синхронизация, четкое взаимодействие в работе аэропортовских служб, Роспотребнадзора и системы здравоохранения региона".

Тем не менее губернатор подчеркнул, что для снижения риска распространения инфекции необходимо расширить перечень мер санитарно-эпидемиологического контроля: "Несмотря на высокую эффективность этой работы, по результатам посещения аэропорта поручаю оперативному штабу с завтрашнего дня, помимо контроля рейсов, прибывающих из-за рубежа, установить контроль на всех рейсах, прибывающих на территорию нашей области".

Дмитрий Азаров добавил, что по его решению аналогичные меры завтра будут введены и на железнодорожном вокзале областной столицы, а также в Сызрани. В зависимости от обстановки в дальнейшем также будет рассмотрен вопрос о распространении мер на другие железнодорожные станции и автовокзалы.

"Понятно, что для этого потребуется выделение специалистов, фельдшеров системы здравоохранения региона, тепловизоров, но мы готовы, мы укомплектованы, - сказал глава региона. - На территории Самарской области мы принимаем дополнительные меры помимо тех рекомендаций, которые имеются от федерального штаба. Все это делается для защиты здоровья людей".

Также Дмитрий Азаров призвал самарцев не поддаваться панике, с трезвым умом подходить ко всем новостям из неофициальных источников. "Зачастую паника поддерживается фейковыми новостями, - акцентировал внимание губернатор. - Сегодня ситуация находится под контролем: вы знаете, что повышенное внимание к этой угрозе есть на федеральном уровне: президент страны Владимир Владимирович Путин вчера очень доходчиво объяснил, как контролируется ситуация на территории всей России. Мы принимаем все меры для того, чтобы защитить здоровье людей и чтобы у людей не было повода для беспокойства".