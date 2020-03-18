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Спорт

Спортивные клубы региона ушли на каникулы из-за коронавируса

САМАРА. 18 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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РПЛ, КХЛ и Единая лига ВТБ приостановили проведение соревнований до 10 апреля с целью предотвращения распространения COVID-19.

Фото: Архив «ВН»

Общее собрание клубов НП "РФПЛ" решило приостановить розыгрыши Тинькофф Российской Премьер-Лиги и Молодежного первенства на основании решения Бюро Исполкома РФС, в связи с рекомендациями Министерства спорта, решениями региональных властей и с учетом эпидемиологической обстановки. Приостановка сезона пройдет путем сдвига оставшихся восьми туров.

В случае продления режима повышенной готовности в регионах России и ограничений на посещение матчей в связи эпидемиологической обстановкой Российская Премьер-Лига выступит с дополнительным сообщением.

"Основным приоритетом Российской Премьер-Лиги всегда являлись здоровье и безопасность болельщиков. Данное решение служит необходимой мерой, которая позволит преодолеть временные сложности. Мы надеемся на понимание и серьезное отношение со стороны болельщиков и клубов в борьбе с распространением COVID-19. Мы все должны объединиться и быть максимально ответственными в сложившейся ситуации", - сказал президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин.

Пресс-служба самарского футбольного клуба сообщает, что в связи с переносом даты матча "Крылья Советов" - "Ахмат", который должен был состояться 22 марта в 15:00, но состоится в другой день, купленные ранее билеты будут действительны.

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