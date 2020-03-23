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Компания "АКОМ" замещает импорт аккумуляторов

САМАРА. 23 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Турбулентность в мировой экономике и вызванная ею волатильность национальной валюты ставит перед Россией задачу ускоренного импортозамещения в промышленности. Российский бренд "АКОМ", известный автолюбителям высоким качеством аккумуляторов, уже несколько лет активно и успешно конкурирует с зарубежными производителями, благодаря чему рынок насыщается отечественным продуктом мирового качества по российской цене.

Фото: предоставлено ГК "АКОМ"

Завод в Жигулевске оснащен уникальным высокотехнологичным оборудованием мирового уровня, которое не имеет аналогов в России и позволяет обеспечивать потребности рынка автомобильных батарей высококачественной продукцией. Собственный научно-технический центр "АКОМ" разрабатывает аккумуляторы с наилучшими эксплуатационными и потребительскими характеристиками и имеет международную аккредитацию, признанную в странах Европы и Азии. Об уровне качества батарей свидетельствует выбор российских и мировых автопроизводителей — сегодня каждая вторая машина, сходящая с заводского конвейера в России, оснащена аккумулятором производства "АКОМ". Возможности компании к импортозамещению с первоклассным качеством АКБ подтверждаются тем, что престижные автомобили зарубежных брендов: Peugeot, Citroen, Haval, Opel в настоящее время комплектуются аккумуляторами производства "АКОМ" вместо импортных аналогов.

Линейка аккумуляторов бренда включает в себя инновационную серию батарей, обладающими усовершенствованными техническими характеристиками: улучшенные залитые АКБ по технологии EFB и аккумуляторы с абсорбированным электролитом по технологии AGM с гарантийным сроком 4 и 3 года соответственно. Инновационные технические решения, положенные в основу конструкций этих АКБ, обеспечивают им ряд преимуществ перед стандартными свинцово-кислотными аккумуляторами: повышенный жизненный ресурс, усиленная устойчивость к циклическим нагрузкам, коррозийным процессам, стойкость к вибрации, высоким и низким температурам, низкий уровень саморазряда.

В настоящее время производственная мощность завода "АКОМ" составляет 3,5 млн АКБ в год, что дает возможность полностью обеспечить потребность всех потребителей РФ как на открытом рынке, так и на конвейерах автопроизводителей, даже при полном прекращении импортных поставок АКБ. При этом компания не только предлагает огромное разнообразие продукции, но и на специально созданном на территории завода участка опытно-промышленного производства готова работать по запросу клиента, а именно оперативно разрабатывать и изготавливать аккумуляторы по индивидуальным техническим характеристикам, в том числе осуществлять мелкосерийный выпуск.

"АКОМ" проводит твердую политику локализации сырья, материалов, комплектующих и запасных частей. Завод не закупает компоненты в Китае, поэтому в отличие от других предприятий не зависит от остановки производств в Поднебесной. На сегодняшний день свыше 90% материалов и компонентов закупаются предприятием внутри страны, причем большая их доля не только локализована на территории Российской Федерации, но и производится собственными силами группы компаний "АКОМ". Производственные принципы и рыночная политика "АКОМ" свидетельствуют о крепости позиций лидера отрасли, на которого в нынешних экономических условиях может опереться российский рынок АКБ.

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