Банк "Открытие" наращивает долю ИСП в портфеле сберегательных продуктов

По итогам февраля 2020 года доля инвестиционных и страховых продуктов в общем объёме размещаемых клиентами средств в банке "Открытие" увеличилась более чем в 3 раза и составила 13.6% против 4.2% годом ранее. Таким образом, каждый седьмой рубль своих сбережений розничные клиенты "Открытия" предпочитают размещать вне классических банковских вкладов, используя широкую продуктовую линейку инвестиционных и страховых продуктов банка и его партнеров.

Клиентам "Открытия" доступны инвестиции в рамках стратегий доверительного управления УК "Открытие", накопительное и инвестиционное страхование жизни от компании РГС Жизнь, а также индивидуальные инвестиционные счета и брокерское обслуживание в компании "Открытие Брокер". Причем приступить к инвестициям на фондовом рынке можно не выходя из дома через мобильное приложение или интернет-банк.

"Мы предлагаем своим клиентам комплексный подход к сбережениям, формируя долгосрочный портфель, состоящий из банковских, инвестиционных и страховых продуктов. Такая стратегия позволяет обеспечить высокую доходность при минимальных рисках потерь сбережений клиентов", — отметил Александр Бородкин, начальник управления сберегательного и инвестиционного бизнеса банка "Открытие".