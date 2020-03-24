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Литература Культура

Конкурс "Сестра таланта"-2020 пройдет онлайн

САМАРА. 24 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В СОУНБ пройдет в видеоформате VII конкурс короткого рассказа "Сестра таланта — 2020".

28 марта, с 11:00 до 12:00, пройдут 20-минутные онлайн-трансляции мастер-классов писателей Максима Замшева, Андрея Олеха и Евгения Бабушкина. Посмотреть мастер-классы смогут все желающие в соцсетях библиотеки, "Центра поддержки и развития чтения" и конкурса "Сестра таланта" ("ВКонтакте" и на YouTube).

Напомним, 9 января начался прием заявок и рассказов для участия в Межрегиональном конкурсе короткого рассказа "Сестра таланта — 2020". Подавать заявки на конкурс могли молодые авторы — с 12 до 30 лет включительно.

В 2020 г. было принято 728 рассказов. Больше всего работ поступило от авторов 12–17 лет. На этот раз в областную научную библиотеку поступили произведения из девяти стран, в частности, из России, Туниса, Молдовы, Украины, Казахстана, Беларуси, Финляндии, Эстонии и Киргизии.

Рассказы финалистов опубликуют в литературном сборнике "Сестра таланта".

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