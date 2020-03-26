Дмитрий Азаров подписал постановление об ограничении деятельности ночных клубов, детских центров, аквапарков и кинотеатров

В среду, 25 марта, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписал постановление о внесении изменений в режиме повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.

До особого распоряжения на территории региона приостанавливается деятельность ночных клубов и аналогичных заведений, аквапарков, кинотеатров, детских игровых комнат и детских развлекательных центров, а также всех развлекательных мероприятий, рассчитанных на массового зрителя.

Напомним, что с 25 марта в областном центре ужесточены запреты на проведение массовых мероприятий.

Всего в Самарской области зарегистрировано 10 больных коронавирусной инфекцией. В Тольятти выписаны 17 граждан, которые были госпитализированы в инфекционное отделение и находились под медицинским наблюдением в условиях стационара как лица, контактировавшие с заболевшим новой коронавирусной инфекцией.