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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров подписал постановление об ограничении деятельности ночных клубов, детских центров, аквапарков и кинотеатров

САМАРА. 26 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 25 марта, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписал постановление о внесении изменений в режиме повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.

До особого распоряжения на территории региона приостанавливается деятельность ночных клубов и аналогичных заведений, аквапарков, кинотеатров, детских игровых комнат и детских развлекательных центров, а также всех развлекательных мероприятий, рассчитанных на массового зрителя.

Напомним, что с 25 марта в областном центре ужесточены запреты на проведение массовых мероприятий. 

Всего в Самарской области зарегистрировано 10 больных коронавирусной инфекцией. В Тольятти выписаны 17 граждан, которые были госпитализированы в инфекционное отделение и находились под медицинским наблюдением в условиях стационара как лица, контактировавшие с заболевшим новой коронавирусной инфекцией.

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