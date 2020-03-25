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Здравоохранение Общество

В Самаре и Новокуйбышевске запрещено проведение открытых мероприятий численностью до 50 человек

САМАРА. 25 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре с 25 марта из-за коронавирусной инфекции запрещено проведение спортивных, культурных и иных массовых мероприятий с числом участников более 50 человек одновременно. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.

Напомним, что в городе с 19 марта действовало ограничение на проведение закрытых массовых мероприятий. 

Со вторника, 24 марта, ограничительные меры введены и в Новокуйбышевске. Постановление мэра города Сергея Маркова гласит, что на территории городского округа запрещено проведение театрально-зрелищных, культурно-просветительских, развлекательных, спортивных и иных массовых мероприятий с числом участников более 50 человек в закрытых помещениях, а также на открытых площадках.

Накануне в Новокуйбышевске один из жителей заявил, что находится в больнице на лечении от коронавируса. 

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