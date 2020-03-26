Нарушители режима самоизоляции будут помещены в обсерватор

В соответствии с поручением губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в регионе усилен контроль за соблюдением режима самоизоляции тех, кто вернулся из-за границы.

Главы городов и районов должны каждый день обновлять информацию о людях, вернувшихся из-за рубежа, о том, сколько из них находятся на карантине и насколько добросовестно они соблюдают режим самоизоляции.

Организован обмен информацией между областным минздравом, Управлением Роспотребнадзора по Самарской области и ГУ МВД России по Самарской области. На основе этих сведений проводятся совместные проверки. Они будут проходить каждый день, включая выходные.

В Самарской области произошел первый прецедент, когда люди, вернувшиеся из-за рубежа, отказались от госпитализации, несмотря на требования Роспотребнадзора. В свою очередь Роспотребнадзор направил исковое заявление в суд. И суд принял решение удовлетворить требование о госпитализации. Всего в регионе два первых таких судебных решения. Оба случаи произошли в Тольятти.

Также в регионе сотрудники ГУ МВД совместно с инспекторами областного Управления Роспотребнадзора начали совместные проверки тех, кто вернулся из-за рубежа и получил предписание находиться на самоизоляции. В первый день рейдов в Самаре сотрудники ГИБДД выявили троих водителей, которые должны были находиться дома. Также определили 4 адреса, где отсутствовали граждане, обязанные соблюдать режим самоизоляции.

Руководитель регионального оперативного штаба Александр Фетисов подчеркнул: соблюдение 14-дневного карантина по возвращении из-за рубежа — обязательное требование. К тем, кто эту обязанность не соблюдает, будут применяться меры административной ответственности. К этой работе подключено ГУ МВД по Самарской области.

При несоблюдении режима самоизоляции граждане, у которых нет показаний к госпитализации, будут помещены в обсерватор, то есть должны будут пройти карантин не в домашних условиях, а в условиях специально оборудованного учреждения.