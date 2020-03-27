В 2019 г. жители региона нарушили ПДД почти 4 млн раз

В 2019 г. сотрудники ГИБДД выявили в Самарской области 3,84 млн административных правонарушений в области дорожного движения. Такие данные опубликованы в отчете о деятельности областного полицейского Главка на сайте губдумы.

По информации областной полиции, в настоящее время в регионе эксплуатируются 439 стационарных и 129 передвижных комплексов наблюдения за дорожным движениям, в результате применения которых вынесено 3,38 млн постановлений о нарушении ПДД на общую сумму штрафов 2,64 млрд рублей.

Согласно документу, за минувший год на территории губернии зафиксировано 3726 ДТП, в которых 298 человек погибли и 4890 пострадали. При этом количество аварий по сравнению с 2018 г. уменьшилось на 7,3%, число погибших сократилось на 13,4%, а пострадавших стало меньше на 7,6%.

Также отмечается снижение числа ДТП с участием нетрезвых водителей (243/-15,9%) и количества погибших (53/-26,4%) и раненых (335/-25%) в них людей.

Кроме того, в 2019 г. зарегистрировано 545 ДТП с участием детей, в которых восемь детей погибли и еще 600 получили травмы. И здесь, по данным ГУ МВД, статистика также улучшилась. ДТП с детьми произошло на 3% меньше, чем в 2018 г., количество погибших сократилось на 33,3%, раненных — на 3,4%.