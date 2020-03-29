В Самаре врачи-офтальмологи будут выезжать к пациентам на дом

"Глазная клиника Бранчевского" продолжает принимать пациентов амбулаторно.

В период карантина самарцы не останутся без возможности проверить зрение и получить первую помощь офтальмолога. "Глазная клиника Бранчевского" сообщила, что специалисты ведут амбулаторный прием, в том числе для обследований перед операциями по коррекции зрения и катаракте. Однако медучреждение увеличивает интервал между приемами пациентов — это позволяет сократить количество посетителей и предотвратить скопление людей в помещении.

Как сообщили представители клиники, во всех отделениях усилили меры профилактики в связи с опасностью распространения коронавирусной инфекции. Коллектив обеспечили необходимыми средствами дезинфекции и защиты, в том числе масками, а также дополнительными термометрами. Каждые 2 часа в помещениях проводят необходимую обработку, проветривание и обеззараживание воздуха бактерицидными лампами.

Кроме того, все работники медучреждения проходят ежедневный "утренний фильтр": сотрудники с повышенной температурой и признаками инфекционных заболеваний к работе не допускаются.

— У нас не было зарегистрировано ни одного подозрительно случая среди работников или пациентов. Кол-центр при записи предупреждает о том, что визит к врачу лучше отложить, если у пациента наблюдаются недомогания и температура. Также мы просим сопровождающих ожидать пациентов за пределами клиники, чтобы минимизировать опасность заражения. Мы не паникуем и осуществляем все предписанные меры осторожности, поэтому и нашим пациентам не о чем волноваться, — отметили в клинике.

В то же время "Глазная клиника Бранчевского" запустила новую услугу для самых осторожных самарцев: врачи-офтальмологи будут сами выезжать на прием домой к пациентам.

— В условиях карантина мы делаем все, чтобы вы могли получить самую экстренную помощь, не выходя из дома. С собой врач-офтальмолог берет чемоданчик со специальным набором для выезда: прямой офтальмоскоп, тонометр для измерения глазного давления, набор пробных стекол и оправу для проверки четкости зрения, таблицу Сивцева, набор капель для снятия острых состояний, — рассказали представители клиники.

Выезд врача осуществляется в рабочее время медорганизации. В услугу входит очный осмотр и консультация. Записаться на прием можно по телефону: 8–800–500–40–91.

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