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Общество

Аэропорт Курумоч будет ежедневно снабжать бесплатным питанием пожилых людей на карантине

САМАРА. 30 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Аэропорт Курумоч будет ежедневно готовить бесплатное питание для пожилых людей старше 65 лет, находящихся дома на карантине из-за коронавируса, сообщает пресс-служба воздушной гавани. Акция продлится как минимум до 15 апреля.

"Кейтеринг аэропорта Курумоч будет ежедневно производить рационы питания, включающие завтрак, обед и ужин, для одиноких пенсионеров Самарской области. Данная группа населения в условиях домашней изоляции больше других нуждается в помощи, поскольку не имеет близких родственников, которые могли бы их поддержать. Рационы, производимые кейтерингами аэропортов, могут стать существенным вкладом в обеспечение полноценным горячим питанием нуждающихся пожилых людей", - говорится в релизе.

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