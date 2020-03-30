Аэропорт Курумоч будет ежедневно снабжать бесплатным питанием пожилых людей на карантине

Аэропорт Курумоч будет ежедневно готовить бесплатное питание для пожилых людей старше 65 лет, находящихся дома на карантине из-за коронавируса, сообщает пресс-служба воздушной гавани. Акция продлится как минимум до 15 апреля.

"Кейтеринг аэропорта Курумоч будет ежедневно производить рационы питания, включающие завтрак, обед и ужин, для одиноких пенсионеров Самарской области. Данная группа населения в условиях домашней изоляции больше других нуждается в помощи, поскольку не имеет близких родственников, которые могли бы их поддержать. Рационы, производимые кейтерингами аэропортов, могут стать существенным вкладом в обеспечение полноценным горячим питанием нуждающихся пожилых людей", - говорится в релизе.