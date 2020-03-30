16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
9 мая в Самаре покажут фильм о подвиге речников-волжан "Волга в огне" Самарским кинотеатрам рекомендовано с 23 марта приостановить деятельность "Лед 2": когда за сказкой прячется трагедия В Самаре покажут фильмы фестиваля RIFF Борис Кожин покажет фильм "Восхождение" в "Художественном"

Кино Культура

ЦРК "Художественный" покажет документальный фильм "Алтай заповедный"

САМАРА. 30 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 41
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник, 31 марта, в 19:00 на интернет-ресурсах Агентства социокультурных технологий и ЦРК "Художественный" в рамках рубрики "Сделано здесь" пройдет показ документального фильма самарских кинематографистов - режиссера Светланы Кочергиной и оператора Алексея Краснова - "Алтай заповедный" (Россия, 2015, 25 мин., 6+).

Фильм о красоте природы Алтая - часть серии виртуальных показов Агентства социокультурных технологий, устроенной в рамках проекта "Культурное сердце России".

Экспедиция, организованная для съемок фильма, прошла десятки километров по горным тропам Алтая: до озера Дарашколь, через перевал Каратюрек к священной горе Белухе.

Гид потребителя

Фото на сайте

Завершился Х Открытый всероссийский фестиваль документальных фильмов "Соль земли"

Завершился Х Открытый всероссийский фестиваль документальных фильмов "Соль земли"

В "КиноВертикали" прошла презентация фильма "Время первых"

В "КиноВертикали" прошла презентация фильма "Время первых"

В "Художественном" открылся фестиваль документального кино "Соль земли"

В "Художественном" открылся фестиваль документального кино "Соль земли"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5