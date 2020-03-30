ЦРК "Художественный" покажет документальный фильм "Алтай заповедный"

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Во вторник, 31 марта, в 19:00 на интернет-ресурсах Агентства социокультурных технологий и ЦРК "Художественный" в рамках рубрики "Сделано здесь" пройдет показ документального фильма самарских кинематографистов - режиссера Светланы Кочергиной и оператора Алексея Краснова - "Алтай заповедный" (Россия, 2015, 25 мин., 6+).