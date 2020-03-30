ЦРК "Художественный" покажет документальный фильм "Алтай заповедный"

Во вторник, 31 марта, в 19:00 на интернет-ресурсах Агентства социокультурных технологий и ЦРК "Художественный" в рамках рубрики "Сделано здесь" пройдет показ документального фильма самарских кинематографистов - режиссера Светланы Кочергиной и оператора Алексея Краснова - "Алтай заповедный" (Россия, 2015, 25 мин., 6+).
Фильм о красоте природы Алтая - часть серии виртуальных показов Агентства социокультурных технологий, устроенной в рамках проекта "Культурное сердце России".
Экспедиция, организованная для съемок фильма, прошла десятки километров по горным тропам Алтая: до озера Дарашколь, через перевал Каратюрек к священной горе Белухе.