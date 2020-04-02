В регионе взлетели цены на имбирь и лимоны

В Самарской области цены на корень имбиря достигли 3,5 тыс. — 4 тыс. руб. за килограмм, сообщает samara.kp.ru. Ажиотаж возник потому, что по телевизору и в интернете сказали, что это — лучшее лекарство от коронавируса. Выросли цены и на лимон — до 400 руб. за килограмм.
К слову, из продуктовых супермаркетов корень имбиря пропал, а высокие цены устанавливают именно на рынках и в овощных магазинах.
А медики посоветовали не увлекаться имбирем, ведь вместо пользы можно получить совершенно обратный результат и приобрести расстройство ЖКТ.
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