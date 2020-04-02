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Общество

Дезинфекцией улиц Чапаевска займутся войска РХБЗ

ЧАПАЕВСК. 2 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 2 апреля, в Чапаевске будет производиться санитарная обработка общественных пространств с целью минимизации распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает пресс-служба городской администрации. Помощь в обработке городских улиц окажут военные второго полка РХБЗ в рамках соглашения о сотрудничестве.

Фото: фото предоставлено администрацией г.о. Чапаевск

Жителей города просят оставаться дома и не подвергать свою жизнь и жизнь близких опасности.

Напомним, в Самаре усиленная санитарная обработка улиц началась 31 марта. Кроме того, улично-дорожную сеть начали мыть со специальным шампунем.

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