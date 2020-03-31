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ЖКХ и благоустройство Общество

В Самаре началась санитарная обработка улиц

САМАРА. 31 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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С целью минимизации распространения новой коронавирусной инфекции со вторника, 31 марта,в Самаре началась усиленная санитарная обработка общественных пространств и улиц, сообщает пресс-служба мэрии города.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

Организована уборка с задействованием пылесосов и поливо-моечных машин. Также в обязательном порядке ведется обработка с использованием дезинфицирующего средства, сертифицированного Роспотребнадзором. В частности, используется препарат, содержащий натриевую соль — бензолсульфохлорамид натрия. Он зарекомендовал себя в санитарной и медицинской практике.

Кроме того, улично-дорожную сеть раньше обычных сроков начали мыть со специальным шампунем.

"В необходимых работах, которые будут выполняться постоянно, участвуют специалисты профильных муниципальных предприятий — МП "Благоустройство", МП "Спецремстройзеленхоз", МП "Самарская набережная", МАУ "Парки Самары". Основной упор — на общественные территории и остановки, где может быть наибольшее количество людей. Остановочные павильоны будем мыть ежедневно, общественные пространства — "по кругу". Далее будет рассматриваться вариант еще более частой обработки, в зависимости от развития ситуации, связанной с коронавирусом", — пояснил заместитель руководителя департамента городского хозяйства и экологии — руководитель Управления благоустройства Александр Андриянов.

Запасов дезинфицирующих средств достаточно для использования до конца текущей недели. С сегодняшнего дня муниципальными предприятиями Самары осуществляются дополнительные закупки с дальнейшей постоянной поставкой специальных средств. Все специалисты, занимающиеся санобработкой, обеспечены средствами индивидуальной защиты — спецовками, резиновыми перчатками, очками, масками.

"Каждый день происходит санобработка. Сначала — поверхностей асфальтобетонного и плиточного покрытия моющим средством, следом выполняется дезинфекция всех поверхностей, с которыми могут контактировать люди — это, прежде всего, элементы детских и спортивных площадок, скамеек, урн, павильонов и торговых лавок — тем более, что все это сейчас не работает", — подчеркнул Александр Андрианов.

Муниципальные предприятия уже вывели 14 спецмашин для мойки и обработки. Параллельно продолжают выполнять различные виды сезонных работ в рамках городского месячника по благоустройству.

Так, только МП "Благоустройство" за сутки организовало выход на улично-дорожную сеть 189 машин и 253 рабочих для уборки вручную. Вывезено на полигоны 465,3 тонны снега, 73 кубометра мусора; откачано 77 кубометров воды; не прекращается аварийно-ямочный ремонт — в течение суток литую смесь к участкам проведения поддерживающего ремонта подвозили четыре кохерные установки. Сегодня в дневную смену трудятся 204 дорожных рабочих, для механизированной расчистки — 130 единиц спецтехники.

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