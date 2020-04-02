7 из 10 рекрутеров проводят собеседования дистанционно

Несмотря на карантин и общее замедление экономики, процессы подбора персонала не свернулись, а максимально ушли в онлайн.

Сервис по поиску работы SuperJob выяснил у работодателей, проводят ли они дистанционные собеседования и, если да, в каких программах. В опросе приняли участие 500 представителей работодателей из всех округов страны.

71% рекрутеров уже проводит собеседования дистанционно: часть отраслей по-прежнему испытывает нехватку персонала, другие же формируют резерв в ожидании оживления рынка труда.

Самой популярной программой для проведения собеседований удаленно служит хорошо всем известный и проверенный годами Skype, его используют 75% работодателей, практикующих видеоинтервью. 46% рекрутеров пользуются видеозвонками WhatsApp. Zoom популярен среди 6% опрошенных. Среди прочих программ представители работодателей называли Discord, Google Hangouts, а также мессенджеры Viber и Telegram (10%).