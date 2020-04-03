В России заработала бесплатная онлайн-платформа, куда учителя смогут перенести уроки на время карантина

Платформа "Инфошкола" с полноценным набором инструментов создана для дистанционного обучения школьников. С её помощью педагоги смогут воссоздать привычный процесс обучения в удаленном режиме, с возможностью общения по видеосвязи с учениками, онлайн-доской и тестами с автоматической проверкой. По сути это свой класс и свой учитель — только в онлайне.

Весь функционал платформы предоставляется учителям и ученикам бесплатно. Здесь объединены проверенные инструменты с новыми решениями, специально разработанными в связи с массовым переходом российских школьников на дистанционное обучение. Вместе они призваны максимально точно воспроизвести формат традиционного урока.

Используя платформу "Инфошкола", учитель сможет провести урок со своим классом по видеосвязи в режиме конференции и воспользоваться онлайн-доской для наглядной демонстрации изучаемого материала. Доска позволяет выводить готовые материалы, в том числе из библиотеки методических материалов, а также писать и рисовать в онлайн-режиме.

Ученикам, в свою очередь, доступна возможность "поднять руку" с помощью специальной кнопки и ответить на вопрос учителя по видеосвязи или в сопроводительном чате. Для контроля знаний класса педагог может воспользоваться готовыми тестами из базы в 35 тысяч вариантов по разным предметам или создать свои собственные контрольные работы в конструкторе тестов. Проверка правильности их выполнения будет производиться автоматически.

Платформа позволяет учителю заполнить расписание уроков, которое будут видеть все ученики в классе. До начала урока каждый заранее получит уведомление.

"Сегодня и для педагогов, и для школьников, и для родителей важно, чтобы вынужденный переход к дистанционным занятиям был максимально быстрым и комфортным. Поэтому мы постарались сделать пространство "Инфошколы" интуитивно понятным и похожим на привычную для всех школу с ее инструментами. При этом от педагогов не требуется продвинутого владения компьютерными программами — функционал для проведения урока максимально простой, а ученикам достаточно компьютера с подключенным интернетом", — комментирует создатель "Инфошкола", руководитель учебного центра "Инфоурок" Игорь Жаборовский.