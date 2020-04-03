Виктор Кудряшов: "Пакеты мер государственной поддержки бизнеса будут обновляться в ежедневном режиме"

В пятницу, 3 апреля, первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов обратился к бизнес-сообществу региона с сообщением о том, на какие меры господдержки могут рассчитывать предприниматели в ситуации, сложившейся из-за карантина по коронавирусу.

"Мы понимаем, с какими проблемами столкнулся бизнес в этой непростой ситуации, особенно отдельные отрасли: гостиничный, туристический бизнес, ретейл, сфера общественного питания и некоторые другие. Но, когда положение стабилизируется, а это произойдет, по прогнозам эпидемиологов, достаточно скоро, бизнес сможет развиваться в условиях обычной потребительской активности. В связи с этим я хочу предостеречь предпринимателей от принятия панических неверных решений по высвобождению персонала, по закрытию своего бизнеса. Потому что потом будет сложно возродить все это с нуля", - отметил Виктор Кудряшов.

Председатель правительства подчеркнул, что государство окажет необходимую помощь, в том числе меры прямой поддержки, о которых будет объявлено в ближайшее время. Сейчас каждое из федеральных отраслевых министерств разрабатывает пакет мер. При этом по ходу развития ситуации и мониторинга положения дел на предприятиях меры поддержки будут наращиваться и дополняться практически в ежедневном режиме, как на федеральном, так и на региональном уровне.

"В дополнение к тому, что предпринимается уже сегодня, правительство Самарской области готовит меры прямой поддержки для наиболее пострадавших отраслей. В стадии обсуждения находится вопрос о значительном снижении ставки налога по упрощенной системе налогообложения как минимум до конца текущего года. Также мы рассматриваем вопрос о компенсации расходов предпринимателей, не допустивших высвобождения сотрудников, по уплате налогов на имущество, на землю и транспортного налога. Все эти меры в первую очередь касаются предприятий малого и среднего бизнеса в гостиничной, туристической отрасли и ряде других направлений", — сказал первый вице-губернатор.

Виктор Кудряшов обратил особое внимание на то, что государство окажет существенную помощь тем предпринимателям, которые сохранят трудовые коллективы. Здесь оптимальным решением стал бы перевод сотрудников предприятия в режим временного простоя, что позволит сократить расходы, но сохранить рабочие места.

"Призываю предприятия, в случае, если у них возникнет намерение о высвобождении работников, информировать об этом министерство труда Самарской области. Это необходимо, чтобы правительство, используя средства федерального и областного бюджетов, компенсировало компаниям часть расходов на оплату труда. Мы активно работаем с Министерством труда Российской Федерации, и нашему региону готовы выделить значительные средства для предоставления выплат сотрудникам, которые могут оказаться под угрозой сокращения. Прямые меры государственной поддержки будут оказываться предприятиям, которые не допустили высвобождения сотрудников", — подчеркнул он.

Получить исчерпывающую информацию об условиях предоставления таких выплат работники и руководители предприятий могут по телефону горячей линии по вопросам труда: 8(800)3021499.

Первый вице-губернатор обратился также к предпринимательскому сообществу с призывом не ориентироваться на слухи, а черпать информацию о вариантах господдержки из официального источника — на сайте www.mybiz63.ru. Здесь предприниматели могут ежедневно получать актуальные и достоверные сведения о новых видах поддержки, разъяснения о том, какие действия должен предпринять бизнес, чтобы получить помощь государства, найти ответы на возникающие вопросы. На страницу ресурса www.mybiz63.ru в соцсетях можно зайти по адресам: https://www.facebook.com/mybiznes63; https://www.instagram.com/mybiz63/; https://vk.com/mybiz63; https://twitter.com/mybiz63.