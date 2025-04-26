Эстафета Победы прибыла в Самару

В Самарскую область прибыли участники "Эстафеты Победы вдоль внешних границ государств — участников СНГ", приуроченной к 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

24 апреля в Большой Черниговке сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Оренбургской области передали символ акции коллегам из Пограничного управления ФСБ России по Саратовской и Самарской областям.️ После торжественного митинга-встречи эстафетные группы и руководство погрануправлений посетили ветеранов, проживающих в Большечерниговском районе, а позже стражи рубежей организовали выставку и праздничный концерт.

25 апреля участники эстафеты прибыли в Самару, где приняли участие в возложении цветов к Вечному огню на площади Славы. В церемонии участвовали первый вице-губернатор Самарской области Александр Фетисов, главный федеральный инспектор по Самарской области Михаил Феоктистов, первый заместитель председателя Самарской губернской думы Марина Антимонова, председатель общественной организации "Ветераны пограничники Самарской области полковник в отставке Владимир Ячменев.

Во время мероприятия состоялось торжественное вручение школьному отряду знамени "Юные друзья пограничников". Сотрудники и ветераны пограничной службы проводят большую работу по патриотическому воспитанию молодежи.

В Самарской области более 250 детей участвуют в движении "Юных друзей пограничников". Первому образованному в регионе отряду "Юных друзей пограничников" в школе № 3 г. Похвистнево исполняется 10 лет. С каждым годом все больше самарской молодежи вступают в патриотические движения. В этом году образован новый отряд "Юных друзей пограничников" в школе с. Исаклы имени Героя Совестного Союза Михаила Кузьмича Овсянникова.

26 апреля участники Эстафеты Победы откроют в Самаре 9-й региональный турнир по футболу (мальчики 2014–2015 гг. р.) "Кубок Героев-пограничников". Турнир посвящен памяти пограничников, погибших в Великой Отечественной войне, в локальных войнах и в ходе проведения Специальной военной операции. В турнире примут участие 8 детских футбольных команд из 8 муниципальных образований Самарской области, общая численность участников турнира 120 детей.

Напомним, Эстафета Победы стартовала 2 февраля 2025 года. Эстафетные группы одновременно выдвинулись из крепости-героя Бреста и города-героя Мурманска. Дата старта выбрана не случайно. Именно в этот день в 1943 году завершилась Сталинградская битва и было начато победоносное наступление Красной Армии. Эстафета проходит по внешним границам Содружества Независимых государств, а также вдоль российско-казахстанского участка государственной границы. Завершится эстафета 28 мая в Москве в День пограничника.