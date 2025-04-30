На заседании регионального правительства представлен отчет об исполнении областного бюджета

В среду, 30 апреля, состоялось заседание правительства Самарской области, которое по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева провел первый вице-губернатор - председатель правительства Михаил Смирнов. В заседании приняли участие главы министерств, муниципальных образований, представители Самарской губернской думы, органов правопорядка и надзорных органов. Заседание транслировалось в прямом эфире.

Региональный кабинет министров рассмотрел десять вопросов. Работа заседания началась с доклада заместителя председателя правительства - министра финансов Самарской области Ольги Собещанской об исполнении областного бюджета.

За три первых месяца 2025 г. в областной бюджет поступило 71,9 млрд руб., что составляет 24% от годового плана (299 млрд рублей). Основной объем доходов составили собственные налоговые и неналоговые поступления (66,7 млрд рублей).

Запланированный объем расходов на 2025 г. составляет 357,7 млрд рублей. В первом квартале расходы областного бюджета произведены в объеме 74,8 млрд рублей. Наибольший удельный вес в кассовых выплатах областного бюджета составили расходы на национальную экономику, социальную политику, образование и здравоохранение. Михаил Смирнов отметил, что исполнение бюджета идет в соответствии с плановыми показателями.

Заместитель министра образования Самарской области Ольга Лысикова доложила о ходе строительства двух школ в Тольятти: в 18-м квартале (севернее жилого дома №78 по ул. 70 лет Октября) и в 14-А квартале (по ул. 40 лет Победы) Автозаводского района. Строительство школ осуществляется на условиях концессионного соглашения. Строительная готовность первого объекта составляет 51%, второй - 26%. Участники заседания утвердили постановление, которое определяет сроки, источники и объемы финансирования строительства. Это позволит завершить строительство важных для города социальных объектов.

Отдельным вопросом участники заседания рассмотрели возможность исключить речные перевозки пассажиров скоростными судами из сферы государственного регулирования тарифов.

"Предлагается исключить из регулируемых видов деятельности речные перевозки скоростными судами на подводных крыльях в связи с переводом данного вида перевозок транспорта в формат госконтракта в рамках Водного кодекса", - доложила о предложениях комитета по ценовому и тарифному регулированию исполняющая обязанности руководителя Алена Гаршина.

Это позволит установить свободные цены, обеспечит возможность сформировать максимально гибкое расписание движения судов и создаст благоприятные условия для работы подрядных организаций. Министры регионального правительства единогласно поддержали предложение.

Глава регионального кабмина Михаил Смирнов при этом особо подчеркнул, что сохраняются все меры господдержки и нововведение не приведет к росту стоимости переезда для пассажиров.

Кроме того, рассмотрен проект распоряжения правительства, подготовленный в целях продолжения реализации инфраструктурного проекта по строительству станции метро "Театральная". Распоряжение предполагает изменение существенных условий контрактов, к числу которых относятся сроки выполнения работ и их стоимость, скорректированная в связи с проведением государственной экспертизы. Принятые изменения позволят продолжить строительство объекта. Ранее правительственная комиссия по развитию территорий приняла решение о продлении срока возврата бюджетного кредита, выделенного на строительство станции метро "Театральная", в связи с приостановкой работ на объекте. Проект распоряжения правительства требует небольшой доработки и будет подписан в ближайшие дни.

На заседании правительства также было одобрено распоряжение правительства о начале подготовки объектов ЖКХ и социальных объектов к отопительному сезону 2025-2026 годов. В документе определен перечень поручений профильным организациям и муниципалитетам по подготовке к зиме. Проектом распоряжения предусматривается создание комиссий (штабов) по подготовке организаций ЖКХ к работе в предстоящий осенне-зимний период, формирование планов по готовности объектов топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства к работе в отопительный период.