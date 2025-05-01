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В Самарской области проходят торжества в честь праздника Весны и Труда

САМАРА. 1 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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1 мая Самарская область вместе со всей страной отмечает Праздник Весны и Труда. В городах и селах области чествуют людей труда, награждают профессионалов, отдают должное трудовым династиям, на предприятиях и в организациях проходят собрания и встречи в честь праздника.

Фото: "Волжская коммуна"

Кульминацией праздничных торжеств стал митинг-концерт на площади Куйбышева в Самаре. Чтобы вместе, по давней традиции, встретить праздник, сюда пришли более 13 тысяч человек.
В Самарской области сильны трудовые традиции. Не случайно сразу двум городам региона — Самаре и Сызрани — присвоено почетное звание "Город трудовой доблести".

Со сцены собравшихся приветствовал первый вице-губернатор — председатель Правительства Самарской области Михаил Смирнов.

"У Первомая богатая история. На протяжении долгих лет этот праздник имел разные акценты. Но всегда мы чествовали людей труда, отмечали вклад тружеников в достижения страны и нашей родной Самарской области.

Здесь, сегодня, на этой великой площади, в городе Трудовой доблести, на нашей Куйбышевской земле, мы знаем и помним, что нам есть чем гордиться. Здесь и героические подвиги тружеников предприятий Безымянки в годы Великой Отечественной войны, и достижения Сергея Павловича Королева и всей его команды по развитию космической программы, и труд простых людей в городе и на селе. И сегодня хочется сказать огромное спасибо ветеранам труда, наставникам, которые передают свой опыт следующему поколению. Для нас это огромная ответственность — беречь и укреплять трудовые традиции отцов и дедов. С праздником всех трудящихся, с Первомаем!", — поздравил жителей области от имени главы региона Вячеслава Федорищева председатель областного правительства.

Председатель Самарской Губернской Думы, академик РАН Геннадий Котельников, обращаясь к собравшимся, подчеркнул: "Нам есть чем гордиться: у нас прекрасный город, у нас прекрасная область. А самое главное —  у нас живут трудолюбивые, красивые люди, которые своим трудом вносят значительный вклад в развитие нашей страны. Продукция наших предприятий известна во всем мире. Приведу только один пример: РКЦ "Прогресс". На сегодняшний день произведено уже 2004 запуска. Мы — настоящая космическая столица России. Трудом наших инженеров, конструкторов, рабочих был запущен первый спутник, ракета, на которой первый человек полетел в космос. Мы все должны помнить и преумножать те славные традиции, которые заложены добросовестным трудом жителей нашего региона. С праздником, дорогие жители Самарской области!".

Теплые слова поздравлений в адрес трудящихся самарцев прозвучали и от председателя Общероссийского союза "Федерация Независимых Профсоюзов России" Сергея Черногаева, который приехал в Самару на празднование Первомая.

"В этом году Первомай проходит под особым девизом: "Доблестный труд — гарантия Победы!". Мы чествуем и героев фронта, и героев тыла, чьи подвиг и труд стали залогом свободы и мирной жизни. Сегодня как никогда нашей стране нужна сплоченность и слаженность действий всех ее граждан. Достижение национальных целей развития России невозможно без участия трудовых коллективов и внимания со стороны государства к Человеку труда", — приветствовал собравшихся профсоюзный лидер.

"Самарская область очень сильна своими трудовыми династиями, трудовыми традициями, успехами. И сегодня у нас есть до сих пор на предприятиях в большом количестве трудовые династии, которые из поколения в поколение трудятся для того, чтобы наша страна была сильной, для того, чтобы наша страна была независимой. И, конечно, сегодня для этих людей особенный праздник, потому что они чувствуют себя причастными к тому, что сегодня вершится в истории, они куют и щит, и меч нашей страны", — отметил председатель Федерации профсоюзов Самарской области Дмитрий Колесников.
Затем Михаил Смирнов и Дмитрий Колесников наградили почетными знаменами победителей конкурса "Организация эффективного социального партнерства в сфере труда".

В этом году в числе призеров — Самарская городская станция скорой медицинской помощи, образовательный центр "Южный город", Приволжский государственный боеприпасный испытательный полигон, "Отрадненский дом-интернат для престарелых и инвалидов", Администрация города Октябрьск Самарской области и акционерное общество "Салют".

Здесь же, на площади Куйбышева, состоялась отправка из Самары гуманитарного груза в Курскую область. В сборе самого необходимого для жителей приграничья участвовали Федерация профсоюзов Самарской области, Общественная палата региона, коллективы предприятий и учреждений региона, бизнес-сообщество, студенческий актив и неравнодушные жители. В составе 20-тонного груза —  медикаменты, средства личной гигиены, бытовая химия, постельные принадлежности, а также спортивный инвентарь и подарки для детей и подростков.

Колонны с гуманитарной помощью из Самарской области отправляются в приграничные регионы и в зону специальной военной операции постоянно. Сегодня, как и в годы Великой Отечественной войны, жителей региона объединяет общая цель — борьба с нацизмом.

"Всегда Куйбышевская область, самарская земля славилась тем, что она активно помогала фронту. Сегодня мы продолжаем эту традицию. Именно общий вклад, участие каждого в общем деле, на фронте и в тылу, поможет нам добиться Победы", — подчеркнул первый вице-губернатор — председатель правительства Михаил Смирнов.

От имени полномочного представителя Президента в ПФО участников акции по сбору гуманитарной помощи поблагодарил главный федеральный инспектор по Самарской области Михаил Феоктистов. "Сегодня работники промышленных предприятий, врачи, учителя, представители других профессий объединились для главного — для достижения Победы", — сказал он.

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