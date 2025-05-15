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В Кривом Озере прошла встреча с жителями по вопросу строительства крематория

КРИВОЕ ОЗЕРО. 15 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 14 мая, на территории планируемого строительства крематория состоялась встреча с жителями села Кривое Озеро. На вопросы жителей ответили вице-губернатор Самарской области Дмитрий Яковлев, министр строительства Александр Фомин, представители инвестора.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Жители высказали свою обеспокоенность расположением крематория в окрестностях села и задали вопросы о проекте и планах инвестора и правительства региона относительно реализации проекта.
"Мы действовали и будем действовать исключительно в интересах жителей и в рамках действующего законодательства", - подчеркнул министр строительства Александр Фомин.

Сегодня жителям Самарской области приходится ездить в другие регионы, чтобы получить услуги по кремации. Кроме того, инвестиционный проект предполагает создание новых рабочих мест. Также инвестор планирует благоустройство близлежащей территории и строительство социальной инфраструктуры - спортивных и детских площадок - для жителей села Кривое Озеро, где на данный момент проживает 131 человек.

"Мы готовы к диалогу, готовы ответить на каждый вопрос наших жителей", - подвел итоги встречи вице-губернатор Дмитрий Яковлев.

На следующей неделе состоится еще одна встреча с жителями.

Напомним, разрешение на строительство крематория было выдано в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации. При проектировании учтены все необходимые санитарные, градостроительные и экологические требования. Расстояние от села до площадки предполагаемого строительства составляет 1,3 км, что соответствует требованиям о соблюдении санитарно-защитной зоны.

Строительство крематория не может негативно отразиться на экосистеме. Об этом свидетельствует заключение экспертизы. Технологические решения направлены на исключение возможного вреда для окружающей среды. Это подтверждают эксперты.

"Современные крематории с их высокотехнологичными фильтрами и системами очистки не вредят экологии. С моей точки зрения, кремация является более экологичным видом захоронения, поскольку не используется почва для захоронения, ущерб окружающей среде не наносится. Безусловно, необходимо тщательно изучить проект, технические регламенты регенерации и системы очистки. Но при соблюдении всех условий для городской инфраструктуры и воздуха рабочей зоны, почвы и воды никакой угрозы крематорий не представляет", - прокомментировал кандидат химических наук, доцент заведующий кафедрой экологии и безопасности жизнедеятельности Самарского университета Владимир Платонов.

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