Строительство магистрали "Центральная" обсудили на заседании регионального кабинета министров

В пятницу, 16 мая, состоялось заседание правительства Самарской области, которое провел по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева первый вице-губернатор — председатель правительства Михаил Смирнов. Помимо членов правительства, в заседании приняли участие главы муниципальных образований, представители Самарской губернской думы, надзорных органов. Заседание транслировалось в прямом эфире.

Региональный кабинет министров рассмотрел пять вопросов повестки. Работа заседания началась с доклада председателя Михаила Смирнова о направлении в думу отчета о работе правительства региона в минувшем году.

В соответствии со ст. 67 Устава Самарской области правительство региона ежегодно отчитывается перед губернскими депутатами о своей работе. В своем докладе Михаил Смирнов рассказал об основных итогах развития региона, привел сведения о макроэкономических показателях, которые характеризуют динамику экономических процессов в регионе.

Валовой региональный продукт по итогам минувшего года превысил 3,1 трлн руб. и увеличился по сравнению с 2023 г. на 4% в сопоставимых ценах. Индекс промпроизводства по области составил 105,7% к 2023 году. Этот показатель выше среднероссийского уровня, который составил 104,6%.

В обрабатывающих отраслях в регионе темпы роста были еще выше — 108,6%. Реальная заработная плата увеличилась на 11,8%, реальные денежные доходы граждан выросли на 10%.

В минувшем году завершилась реализация национальных проектов. Самарская область пришла к их выполнению с высоким результатом, обеспечив достижение 142 показателей из 148 запланированных. Введено в эксплуатацию 78 объектов капитального строительства.

В минувшем году значительные средства были вложены в обновление общественного транспорта. "Первая крупная партия для областного центра, партия из 300 новых автобусов уже была поставлена на линии, мы все видим результат этой работы, и почти половина действующих маршрутов оказалась обновлена техникой", — сообщил глава регионального кабмина.

"В 2024 году правительство Самарской области неукоснительно выполняло все социальные гарантии и обязательства. Различные виды социальной помощи оказывали фактически каждому третьему жителю региона. Для семей, воспитывающих детей, было введено дополнительно новых 14 мер поддержки. Был значительно расширен список льгот участникам СВО и членам их семей", — подчеркнул Михаил Смирнов.

Члены областного кабинета министров единогласно одобрили направление отчета о работе правительства в Самарскую губернскую думу.

Председатель правительства также напомнил собравшимся, что накануне, 12 мая, губернатор Самарской области подписал "Основные направления деятельности правительства Самарской области по реализации Программы социально-экономического развития региона с 2024 по 2029 годы". Это подробный — со сроками, количественными показателями и указанием ответственных — план по реализации новых национальных проектов, которые стартовали в 2025 г., региональной программы развития до 2029 г. и поручений губернатора области, которые Вячеслав Федорищев дал в ходе встреч с людьми и на оперативных совещаниях.

Михаил Смирнов поручил министрам подготовить информацию о работе по исполнению мероприятий текущего года. Первый доклад на следующем заседании правительства представит министерство спорта Самарской области.

Отдельно участники заседания рассмотрели постановление о финансировании отдыха в Самарской области детей из Донецкой народной республики и города Луганска. С запросом на отдых более 400 школьников обратились власти новых регионов. Решение было принято единогласно.

Особое внимание участники заседания областного правительства уделили теме транспортного моделирования и развития улично-дорожной сети. В настоящее время московская проектная организация завершает работу над анализом и проектом развития улично-дорожной сети Самары. Михаил Смирнов подчеркнул, что выводы экспертов совпадают с надеждами и пожеланиями горожан.

Важнейшим перспективным инфраструктурным проектом для областного центра является автомагистраль Центральная. Ее строительство поможет существенно разгрузить городские дороги и значительно снизить количество пробок, улучшить работу общественного транспорта.

"Что очень важно при транспортном моделировании — это увод и отведение основного трафика, который заезжает и выезжает из Самары, с освобождением улично-дорожной сети для более устойчивого развития общественного транспорта, созданием выделенных полос", — сообщил в своем докладе министр транспорта Сергей Карпов.

Магистраль пройдет от Ракитовского шоссе до Фрунзенского моста. Она свяжет восемь из девяти районов Самары и разгрузит основные городские артерии — Московское шоссе и ул. Ново-Садовую, обеспечит дополнительные выезды автотранспорта на дороги федерального значения.

Михаил Смирнов сообщил, что в адрес правительства поступило первое предложение от инвесторов по реализации проекта. В регионе создадут рабочую группу, чтобы изучить технические и экономические параметры, а также привлечь финансирование из федерального бюджета.

"Сегодня мы получили официальное предложение, это уже дорогого стоит. Но целый ряд условий соглашения нужно дополнительно проработать, чтобы обеспечить разумный баланс интересов частной и публичной стороны. Лично возглавлю рабочую группу с учетом важности этого проекта для Самарской области.

При формировании переговорной позиции очень важно отметить существенные для региона условия. Во-первых, это полное строительство магистрали от Ракитовского шоссе до центральной части города, с обеспечением примыканий со всеми основными перпендикулярными городскими магистралями. В противном случае мы транспортного значения не достигнем. Далее — обязательное привлечение федерального финансирования в объеме до 50% от стоимости строительства. Обязательно отработать возложение на концессионера рисков, связанных с трафиком и выручкой, недопущения чрезмерных платежей на стадии эксплуатации. Стоимость проезда по такой скоростной дороге должна быть абсолютно общедоступной, комфортной для граждан", — подчеркнул Михаил Смирнов.