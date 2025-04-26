Михаил Смирнов и новый состав молодежного правительства вышли на уборку территории в парке "Молодежный"

В субботу, 26 апреля, в день всероссийского субботника, первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Михаил Смирнов и министры нового состава молодежного правительства Самарской области отправились в парк "Молодежный", чтобы принять участие в традиционных весенних работах по приведению в порядок общественных пространств.

Прежде чем взяться за уборку территории, собравшиеся приняли участие в голосовании за выбор общественных пространств, которые будут благоустраиваться в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

Напомним, в эти дни стартовало всероссийское онлайн-голосование за выбор объектов благоустройства. На территориях, набравших наибольшее количество голосов граждан, работы по реновации будут выполнены в первую очередь. Принять участие в голосовании и отдать голос за выбранный объект может любой житель страны старше 14 лет на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru.

Михаил Смирнов отдал свой голос за парк "Дружба". Этот объект — один из 20 в Самаре, предложенных в этом году к голосованию в рамках федерального проекта. Кроме него, в списке значатся еще такие значимые для самарцев места, как парк имени Щорса, парк "Воронежские озера", сквер Пушкина.

Председатель областного правительства призвал всех жителей Самарской области последовать примеру молодежных министров и принять участие в голосовании.

"До 12 июня будет идти голосование за общественные пространства. По его итогам определят территории, на благоустройство которых будут в первую очередь направлены бюджетные инвестиции. Уверен, что многие жители примут активное участие в голосовании. Процедура максимально быстрая и простая, достаточно смартфона и нескольких минут, чтобы отдать свой голос за то, чтобы вокруг стало уютно и комфортно", — отметил он.

О том, как важно участие каждого голосующего для позитивных изменений и обновления общественных пространств, рассказал и молодежный министр энергетики и ЖКХ Максим Гаврилов: "Возьмем для примера этот парк, раньше здесь было давно уже требующее ремонта общественное пространство. Начиная с 2022-го года здесь в три этапа проходило благоустройство, и с каждым этапом люди все активнее принимали участие в голосовании. Они поняли, что в этом есть смысл, их голос учитывается".

Парк "Молодежный" — это один из множества примеров преображения общественных пространств, благоустроенных благодаря федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды".

В период с 2022 по 2024 год здесь прошло масштабное обновление: выполнены демонтаж старых и строительство новых дорожек, возведение малых архитектурных форм, детской площадки, входной группы, высадка многолетних растений, организовано освещение. Была построена новая скважина для восстановления пруда, который пересох жарким летом 2010 года.

Сейчас в благоустроенном парке идут плановые работы по поддержанию порядка — расчистка газонов, уборка мусора.

В субботнике в парке Молодежный приняли участие не только министры молодежного правительства, но и активисты, волонтеры, студенты самарских вузов.

"Сегодня в молодежном правительстве работают ребята с активной жизненной позицией, которые исповедуют очень правильную жизненную философию: если хочешь, чтобы вокруг был порядок, в первую очередь сделай что-то сам. Поэтому сегодня вместе с коллегами из молодежного правительства и студенческих активов помогаем навести порядок в парке "Молодежный", — подчеркнул Михаил Смирнов.

"Здесь собралась самая активная молодежь Самарской области. Здесь и общественные организации, студенческие советы, молодежные профсоюзы, парламентарии, молодежные министры и многие-многие другие. И всех можно наречь одним общим словом. Те, кому небезразлично место, в котором мы живем", — сказал председатель общественного молодежного парламента при думе городского округа Самара, участник комитета "Самара-450" Алексей Сатонин.