Создание медцентра и железнодорожной ветки в Самарской области обсудили на заседании инвесткомитета

В областном правительстве состоялось заседание инвестиционного комитета Самарской области под председательством вице-губернатора Антона Емельяненко.

"Цель сегодняшнего заседания — не только рассмотреть и обсудить эти проблемы, но и сформировать действенный и понятный по времени механизм их решения, — обратился к участникам заседания вице-губернатор. — Для этого мы пригласили представителей тех органов исполнительной власти, в чьей компетенции находятся вопросы сегодняшней повестки. От вас, коллеги, я буду ждать особой активности и вовлеченности".

В Самарской области растут инвестиции в основной капитал. За 2024 год инвесторы вложили в свои проекты 568,6 млрд рублей. Это на 45,9 млрд рублей больше, чем в 2023 году.

"Нам нужно выполнить поставленную Президентом задачу и обеспечить к 2030 году рост инвестиционной активности не менее чем на 60% по сравнению с предыдущим периодом. Всего за ближайшие 5 лет планируем привлечь до 4 трлн рублей инвестиций в регион", — отмечал ранее губернатор Вячеслав Федорищев.

К руководству региона обратилась "Медицинская компания ИДК". Сегодня инвестор реализует проект создания второй очереди клинического госпиталя в районе стадиона "Солидарность Самара Арена".

В планах компании — поэтапное возведение трех корпусов. До конца 2025 года здесь планируют построить многофункциональный медицинский центр на 150 посещений в смену, до конца 2027 года — производственный корпус, включающий патоморфологическую и цитологическую лаборатории и многофункциональный стационарный корпус.

Для того, чтобы планы инвестора были реализованы, руководство медицинский компании просит внести изменения в существующую документацию по планировке территории.

"Был проделан большой объем работы, чтобы этот проект состоялся. У компании большие инвестиционные планы. Это очень отрадно, конечно, нужно помочь, — отметил Антон Емельяненко и поручил министерству градостроительной политики проработать возможность внесения изменений в действующий план.

Участники инвесткомитета также рассмотрели обращение компании "БТС", связанное с технологическим присоединением производства к железнодорожным сетям ОАО "РЖД" в Волжском районе. Компания производит бетонные строительные материалы для дорожно-строительной и строительной отраслей.

В 2023 году компания запустила производство мелкоштучных бетонных изделий, а в прошлом году — завод по производству газобетона. Новые инвестиционные планы БТС связаны с созданием производства сухих строительных смесей, асфальтобетона и силикатного кирпича в Курумоче. Сегодня компания намерена построить собственную железнодорожную ветку и присоединить ее к производственной базе от однопутного участка "Курумоч — Аэропорт — Курумоч", находящегося на балансе РЖД.

По словам основателя предприятия Василия Сердюка, железнодорожная ветка позволит оперативно доставлять стройматериалы на площадку. Вице-губернатор поручил региональному минтрансу оказать компании содействие в решении этого вопроса.