16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарская область приняла участие во всероссийском совещании региональных министров образования Создание медцентра и железнодорожной ветки в Самарской области обсудили на заседании инвесткомитета Михаил Смирнов и новый состав молодежного правительства вышли на уборку территории в парке "Молодежный" Эстафета Победы прибыла в Самару Новым главным архитектором Самарской области стала женщина

Облправительство Власть и политика

Создание медцентра и железнодорожной ветки в Самарской области обсудили на заседании инвесткомитета

САМАРА. 28 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 51
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В областном правительстве состоялось заседание инвестиционного комитета Самарской области под председательством вице-губернатора Антона Емельяненко.

"Цель сегодняшнего заседания — не только рассмотреть и обсудить эти проблемы, но и сформировать действенный и понятный по времени механизм их решения, — обратился к участникам заседания вице-губернатор. — Для этого мы пригласили представителей тех органов исполнительной власти, в чьей компетенции находятся вопросы сегодняшней повестки. От вас, коллеги, я буду ждать особой активности и вовлеченности".

В Самарской области растут инвестиции в основной капитал. За 2024 год инвесторы вложили в свои проекты 568,6 млрд рублей. Это на 45,9 млрд рублей больше, чем в 2023 году.

"Нам нужно выполнить поставленную Президентом задачу и обеспечить к 2030 году рост инвестиционной активности не менее чем на 60% по сравнению с предыдущим периодом. Всего за ближайшие 5 лет планируем привлечь до 4 трлн рублей инвестиций в регион", — отмечал ранее губернатор Вячеслав Федорищев.

К руководству региона обратилась "Медицинская компания ИДК". Сегодня инвестор реализует проект создания второй очереди клинического госпиталя в районе стадиона "Солидарность Самара Арена".
В планах компании — поэтапное возведение трех корпусов. До конца 2025 года здесь планируют построить многофункциональный медицинский центр на 150 посещений в смену, до конца 2027 года — производственный корпус, включающий патоморфологическую и цитологическую лаборатории и многофункциональный стационарный корпус.

Для того, чтобы планы инвестора были реализованы, руководство медицинский компании просит внести изменения в существующую документацию по планировке территории.

"Был проделан большой объем работы, чтобы этот проект состоялся. У компании большие инвестиционные планы. Это очень отрадно, конечно, нужно помочь, — отметил Антон Емельяненко и поручил министерству градостроительной политики проработать возможность внесения изменений в действующий план.

Участники инвесткомитета также рассмотрели обращение компании "БТС", связанное с технологическим присоединением производства к железнодорожным сетям ОАО "РЖД" в Волжском районе. Компания производит бетонные строительные материалы для дорожно-строительной и строительной отраслей.

В 2023 году компания запустила производство мелкоштучных бетонных изделий, а в прошлом году — завод по производству газобетона. Новые инвестиционные планы БТС связаны с созданием производства сухих строительных смесей, асфальтобетона и силикатного кирпича в Курумоче. Сегодня компания намерена построить собственную железнодорожную ветку и присоединить ее к производственной базе от однопутного участка "Курумоч — Аэропорт — Курумоч", находящегося на балансе РЖД.

По словам основателя предприятия Василия Сердюка, железнодорожная ветка позволит оперативно доставлять стройматериалы на площадку. Вице-губернатор поручил региональному минтрансу оказать компании содействие в решении этого вопроса.

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 24 июля 2024 10:38 Профессор ВШЭ: "Опыт и доверие жителей позволяют Дмитрию Азарову в перспективе стать сенатором от региона"

Предлагаю сделать Азарова почетным гражданином за выдающийся вклад в развитие Самары и области и сделать пожизненным сенатором с передачей этого права по наследству с выплатой ежемесячногр вознаграждения за великие труды. Столько сделал, что и неназовешь ни сразу, ни потом.

Дмитрий Лакоценин 22 июня 2023 14:58 В Самарской области продолжается прием заявок на проведение газа в рамках программы социальной газификации

А если деревня не газифицирована? Еще столетие ждать? Внуки Миллера подсуетятЬся???

Дмитрий Лакоценин 22 июня 2023 12:11 Виктор Кудряшов провел рабочую встречу с уполномоченным по защите прав предпринимателей Эдуардом Харченко

Интересно как отнесется сей человек на жалобу на предпрИнимателя который уничтожает природу историческое наследие и ставит под угрозу жизнь детей?

Дмитрий Лакоценин 23 марта 2023 09:08 Правительство Самарской области готовит новую заявку на финансирование строительства и реконструкции социальных объектов

Вот про дороги стоит подумать. Дорога из Малой Каменки в Красный Яр уничтожена большегрузами незаконного карьера. Детей в школу возят как по минированному полю...

Дмитрий Лакоценин 23 марта 2023 09:05 Дмитрий Азаров назначил Ирину Калягину на должность министра культуры Самарской области

На послерыбьи и рак рыба...

Фото на сайте

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4