В Самарской области будет создан Корпоративный университет

Правительством Самарской области опубликован проект постановления о создании государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования "Корпоративный университет Самарской области".

Учрежден он будет на базе государственного казенного учреждения "Самарский региональный ресурсный центр".

Проект постановления находится на антикоррупционной экспертизе с 19 по 28 мая 2025 года.

Деятельность нового учреждения будет направлена на развитие кадрового потенциала региона, включая осуществление образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам.

Напомним, что планами о создании Корпоративного университета в губернатор Вячеслав Федорищев делился в конце 2024 года.

"Мы ставим себе цель в рамках большой работы по формированию корпоративного университета сформировать эффективный кадровый резерв гражданской муниципальной службы. В целом хотим вернуть престиж профессии государственного служащего", — заявлял глава региона.