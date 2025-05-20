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Облправительство Власть и политика

В Самарской области будет создан Корпоративный университет

САМАРА. 20 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Правительством Самарской области опубликован проект постановления о создании государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования "Корпоративный университет Самарской области".

Учрежден он будет на базе государственного казенного учреждения "Самарский региональный ресурсный центр".

Проект постановления находится на антикоррупционной экспертизе с 19 по 28 мая 2025 года.

Деятельность нового учреждения будет направлена на развитие кадрового потенциала региона, включая осуществление образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам.

Напомним, что планами о создании Корпоративного университета в губернатор Вячеслав Федорищев делился в конце 2024 года.

"Мы ставим себе цель в рамках большой работы по формированию корпоративного университета сформировать эффективный кадровый резерв гражданской муниципальной службы. В целом хотим вернуть престиж профессии государственного служащего", — заявлял глава региона.

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