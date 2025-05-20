В Самарской области будет создан Корпоративный университет

Правительством Самарской области опубликован проект постановления о создании государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования "Корпоративный университет Самарской области".
Учрежден он будет на базе государственного казенного учреждения "Самарский региональный ресурсный центр".
Проект постановления находится на антикоррупционной экспертизе с 19 по 28 мая 2025 года.
Деятельность нового учреждения будет направлена на развитие кадрового потенциала региона, включая осуществление образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам.
Напомним, что планами о создании Корпоративного университета в губернатор Вячеслав Федорищев делился в конце 2024 года.
"Мы ставим себе цель в рамках большой работы по формированию корпоративного университета сформировать эффективный кадровый резерв гражданской муниципальной службы. В целом хотим вернуть престиж профессии государственного служащего", — заявлял глава региона.
Последние комментарии
Предлагаю сделать Азарова почетным гражданином за выдающийся вклад в развитие Самары и области и сделать пожизненным сенатором с передачей этого права по наследству с выплатой ежемесячногр вознаграждения за великие труды. Столько сделал, что и неназовешь ни сразу, ни потом.
А если деревня не газифицирована? Еще столетие ждать? Внуки Миллера подсуетятЬся???
Интересно как отнесется сей человек на жалобу на предпрИнимателя который уничтожает природу историческое наследие и ставит под угрозу жизнь детей?
Вот про дороги стоит подумать. Дорога из Малой Каменки в Красный Яр уничтожена большегрузами незаконного карьера. Детей в школу возят как по минированному полю...
На послерыбьи и рак рыба...