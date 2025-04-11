16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Михаил Смирнов проинспектировал строящиеся социальные объекты в Исаклинском районе В преддверии Дня космонавтики наградами отмечены сотрудники РКЦ "Прогресс" Лайк за работу: какие госпаблики Самарской области признаны лучшими Делегация Самарской области приняла участие в заседании комиссии при Совете ректоров вузов и директоров ссузов ПФО Михаил Смирнов провел координационное совещание по прохождению пожароопасного периода

Облправительство Власть и политика

В преддверии Дня космонавтики наградами отмечены сотрудники РКЦ "Прогресс"

САМАРА. 11 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 81
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В пятницу, 11 апреля, на АО "РКЦ "Прогресс" состоялось торжественное мероприятие, посвященное предстоящему празднику - Дню космонавтики. Здесь чествовали сотрудников, внесших огромный вклад в развитие предприятия и всей авиационно-космической отрасли.

Фото: Иван Макеев, пресс-служба правительства Самарской области

По поручению губернатора Вячеслава Федорищева коллектив "Прогресса" поздравил первый вице-губернатор Самарской области Александр Фетисов.

"Совершенно уверен, что для нас праздник - это не только ежегодно 12 апреля, но и каждый из более чем двух тысяч запусков изделий, которые были произведены на этом предприятии. Сегодняшние победы не были бы возможны без ветеранов - авиастроителей, которые ставили на крыло авиационную промышленность, наших тружеников, которые в годы Великой Отечественной войны создавали здесь самолеты, чтобы бить врага, и тех, кто создавал нашу космическую славу. Хочу сказать слова благодарности тем, кто сохранил предприятие в 1990-е годы. Быть космической столицей страны - это главная наша компетенция, и "Прогресса", и всех предприятий, кто на эту общую задачу работает, - подчеркнул Александр Фетисов. - Нам важно создавать такие условия, чтобы молодежь - талантливая, образованная, замечательная - оставалась работать в родном городе и приносила трудовую славу, успехи нашему городу, как это на протяжении многих десятилетий делали наши ветераны".

Отличившимся 11 сотрудникам предприятия вручили награды: почетный знак Трудовой Славы, почетное звание "Заслуженный работник авиационно-космического комплекса Самарской области", почетное звание "Заслуженный работник промышленности Самарской области", почетные грамоты и благодарности губернатора Самарской области.

РКЦ "Прогресс" - один из лидеров мировой космической отрасли по разработке, производству и эксплуатации ракет-носителей для выведения автоматических космических аппаратов различного назначения и пилотируемых кораблей типа "Союз". Предприятие проводит запуски самарских ракет-носителей "Союз-2" с космодромов Байконур, Плесецк, Восточный.

25 декабря 2024 г. с космодрома Байконур состоялся пуск ракеты-носителя "Союз-2-1б" с космическим аппаратом "Ресурс-П" №5 и стал юбилейным - двухтысячным - пуском ракет-носителей типа Р-7.

Сейчас предприятие работает над созданием космического комплекса дистанционного зондирования Земли стереоскопической съемки "Аист-2Т". В перспективе - запуск уникального для России радиолокационного космического аппарата "Обзор-Р", который будет вести съемку независимо от погодных условий и времени суток.

В АО "РКЦ "Прогресс" создаются новые средства выведения - двухступенчатая РН "Союз-5" и РН "Амур-СПГ", которая будет работать на новом экологически чистом виде топлива - сжиженном природном газе и жидком кислороде. Первый пуск РН "Союз-5" запланирован на конец 2025 года.

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 24 июля 2024 10:38 Профессор ВШЭ: "Опыт и доверие жителей позволяют Дмитрию Азарову в перспективе стать сенатором от региона"

Предлагаю сделать Азарова почетным гражданином за выдающийся вклад в развитие Самары и области и сделать пожизненным сенатором с передачей этого права по наследству с выплатой ежемесячногр вознаграждения за великие труды. Столько сделал, что и неназовешь ни сразу, ни потом.

Дмитрий Лакоценин 22 июня 2023 14:58 В Самарской области продолжается прием заявок на проведение газа в рамках программы социальной газификации

А если деревня не газифицирована? Еще столетие ждать? Внуки Миллера подсуетятЬся???

Дмитрий Лакоценин 22 июня 2023 12:11 Виктор Кудряшов провел рабочую встречу с уполномоченным по защите прав предпринимателей Эдуардом Харченко

Интересно как отнесется сей человек на жалобу на предпрИнимателя который уничтожает природу историческое наследие и ставит под угрозу жизнь детей?

Дмитрий Лакоценин 23 марта 2023 09:08 Правительство Самарской области готовит новую заявку на финансирование строительства и реконструкции социальных объектов

Вот про дороги стоит подумать. Дорога из Малой Каменки в Красный Яр уничтожена большегрузами незаконного карьера. Детей в школу возят как по минированному полю...

Дмитрий Лакоценин 23 марта 2023 09:05 Дмитрий Азаров назначил Ирину Калягину на должность министра культуры Самарской области

На послерыбьи и рак рыба...

Фото на сайте

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4