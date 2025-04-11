В преддверии Дня космонавтики наградами отмечены сотрудники РКЦ "Прогресс"

В пятницу, 11 апреля, на АО "РКЦ "Прогресс" состоялось торжественное мероприятие, посвященное предстоящему празднику - Дню космонавтики. Здесь чествовали сотрудников, внесших огромный вклад в развитие предприятия и всей авиационно-космической отрасли.

По поручению губернатора Вячеслава Федорищева коллектив "Прогресса" поздравил первый вице-губернатор Самарской области Александр Фетисов.

"Совершенно уверен, что для нас праздник - это не только ежегодно 12 апреля, но и каждый из более чем двух тысяч запусков изделий, которые были произведены на этом предприятии. Сегодняшние победы не были бы возможны без ветеранов - авиастроителей, которые ставили на крыло авиационную промышленность, наших тружеников, которые в годы Великой Отечественной войны создавали здесь самолеты, чтобы бить врага, и тех, кто создавал нашу космическую славу. Хочу сказать слова благодарности тем, кто сохранил предприятие в 1990-е годы. Быть космической столицей страны - это главная наша компетенция, и "Прогресса", и всех предприятий, кто на эту общую задачу работает, - подчеркнул Александр Фетисов. - Нам важно создавать такие условия, чтобы молодежь - талантливая, образованная, замечательная - оставалась работать в родном городе и приносила трудовую славу, успехи нашему городу, как это на протяжении многих десятилетий делали наши ветераны".

Отличившимся 11 сотрудникам предприятия вручили награды: почетный знак Трудовой Славы, почетное звание "Заслуженный работник авиационно-космического комплекса Самарской области", почетное звание "Заслуженный работник промышленности Самарской области", почетные грамоты и благодарности губернатора Самарской области.

РКЦ "Прогресс" - один из лидеров мировой космической отрасли по разработке, производству и эксплуатации ракет-носителей для выведения автоматических космических аппаратов различного назначения и пилотируемых кораблей типа "Союз". Предприятие проводит запуски самарских ракет-носителей "Союз-2" с космодромов Байконур, Плесецк, Восточный.

25 декабря 2024 г. с космодрома Байконур состоялся пуск ракеты-носителя "Союз-2-1б" с космическим аппаратом "Ресурс-П" №5 и стал юбилейным - двухтысячным - пуском ракет-носителей типа Р-7.

Сейчас предприятие работает над созданием космического комплекса дистанционного зондирования Земли стереоскопической съемки "Аист-2Т". В перспективе - запуск уникального для России радиолокационного космического аппарата "Обзор-Р", который будет вести съемку независимо от погодных условий и времени суток.

В АО "РКЦ "Прогресс" создаются новые средства выведения - двухступенчатая РН "Союз-5" и РН "Амур-СПГ", которая будет работать на новом экологически чистом виде топлива - сжиженном природном газе и жидком кислороде. Первый пуск РН "Союз-5" запланирован на конец 2025 года.