Самара запросит деньги на трамвайную инфраструктуру и магистраль Центральную

Правительство Самарской области сформировало перечень стратегически важных инфраструктурных проектов. Первый вице-губернатор Михаил Смирнов озвучил его на оперативном совещании в понедельник, 12 мая.

"Реализация этих проектов носит межотраслевой характер и, по сути, невозможна без средств федерального бюджета. Это реконструкция комплекса речного вокзала, строительство Самарской областной детской клинической больницы им. Ивановой, реконструкция объектов трамвайной инфраструктуры и строительство пр. Карла Маркса (магистрали Центральной) в Самаре. Эти объекты — крупные, я бы даже сказал, сверхкрупные, которые ждет от нас общество", — сказал Михаил Смирнов.

Глава правительства предложил сформировать рабочие группы по обеспечению реализации данных проектов и привлечению федерального финансирования, а также закрепить за каждым кураторов в ранге не ниже вице-губернатора.