На строительство станции метро "Театральная" направят 8,36 млрд рублей

Правительство Самарской области утвердило расходное обязательство на строительство станции метро "Театральной" в размере 8,36 млрд рублей. Как заявил первый вице-губернатор Михаил Смирнов, речь не идет об удорожании объекта.
Вопрос обсуждали во время оперативного совещания регионального правительства 23 апреля. Заместитель министра строительства Александр Борисов доложил о необходимости корректировки расходных обязательств ведомства в сфере осуществления бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности. По его словам, соответствующее постановление нужно привести в соответствии с поправками в бюджет, принятыми в марте 2025 года.
"Проект постановления содержит перечень объектов капитального строительства, финансирование которых предусмотрено в 2025–2027 годах. Общий объем составляет 30,5 млрд рублей. Основные изменения — добавление финансирования строительства культурных объектов. Это "Проектирование и реконструкция зданий театра "СамАрт", третий пусковой комплекс". Также добавляли средства для корректировки проектной документации строительства театра "Грань". И основное, материальноемкое — это добавляли средства на строительство станции метро "Театральная" в размере 8 млрд рублей", — сказал Александр Борисов.
Однако глава правительства Михаил Смирнов попросил замминистра рассказать об этом подробнее. Из беседы чиновников стало известно, что изначально в законе о бюджете было предусмотрено финансирование строительства станции "Театральной" в размере 5 млн рублей. В марте 2025 г. цифру скорректировали. Финансирование предусмотрели в размере 8,36 млрд рублей.
"Тот объем контрактных обязательств, который сегодня зафиксирован в отношениях с подрядными организациями, был полностью отражен в бюджете. Расходное обязательство приводится в соответствие с законом о бюджете. Речь не идет, я подчеркиваю это, хочу чтобы вы это зафиксировали, речь не идет об удорожании объекта", — заявил Михаил Смирнов.
"Театральную" строят на ул. Галактионовской, рядом с оперным театром. Завершить работы планируют в 2026 году. Однако их приостанавливали из-за проблем с оформлением документации. О возобновлении губернатор Вячеслав Федорищев заявил по итогам визита министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирека Файзуллина.
На первоначальном этапе стоимость строительства станции с тоннелями оценивалась в 18,4 млрд рублей. Федеральные власти одобрили региону инфраструктурный кредит на 10,4 млрд рублей на 15 лет под 3% годовых.
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