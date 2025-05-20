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Облправительство Власть и политика

За год госдолг Самарской области снизился на 10 млрд рублей

САМАРА. 20 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Объем государственного долга Самарской области за год сократился на 10,2 млрд рублей и по состоянию на 1 января 2025 года составил 55,5 млрд рублей. Такие данные содержатся в отчете регионального правительства за 2024 г.

"В 2024 г. взвешенная долговая политика и консервативный подход в планировании доходов областного бюджета позволили отказаться от привлечения ранее запланированного объема рыночных заимствований на сумму 21,85 млрд рублей, — отмечается в отчете. — Это позволило не допустить значительное наращивание госдолга и снизить первоначально запланированные расходы на его обслуживание на 4,3 млрд рублей".

По итогам 2024 г. расходы на обслуживание регионального госдолга составили 1,3 млрд рублей, что, согласно тексту отчета, является минимальным показателем за последние 15 лет.

Снизилась в прошлом году и долговая нагрузка по всем видам долговых обязательств, составив 20,8% (при ограничении минфина РФ в 39%), что на 7,1 процентный пункт меньше аналогичного показателя 2023 года. Кроме того, снизилась долговая нагрузка по рыночным заимствованиям, сложившись на уровне 1,8% (при ограничении минфина РФ в 24%), что на 3,3 п. п. меньше, чем в позапрошлом году.

"По результатам оценки долговой устойчивости субъектов РФ, проведенной федеральным минфином в 2024 году, Самарская область входит в группу регионов с высоким уровнем долговой устойчивости", — сообщается в документе.

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